Turco Mohamed arremete contra el Tri por convocatoria del Mundial: "Esperabas más seleccionados"

Después de revelarse la lista de convocados de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026, una de las sorpresas fue la ausencia de Marcel Ruiz, un elemento que ya fue parte del proceso de Javier Aguirre hasta antes de su lesión a inicios de 2026.

Antonio Mohamed en el duelo ante San Diego FC | MEXSPORT

¿Qué dijo Mohamed sobre la convocatoria de la Selección Mexicana?

Además de Marcel Ruiz hubo otros jugadores que no fueron llamados, lo cual sorprendió a Antonio Mohamed, ya que esperaba que cuatro futbolistas de su equipo estuvieran en la lista. El entrenador de los Diablos también presupuestaba la convocatoria de Everardo López.

“Esperábamos tener más. Hoy van dos con la Selección y los otros dos estarán enfocados al 100 por ciento con nosotros”, dijo Mohamed previo a la Semifinal de Ida ante LAFC en Concachampions.

Antonio Mohamed tomó el lado positivo de la noticia para Marcel Ruiz, al asegurar que aprovecharán al máximo sus capacidades en beneficio del equipo, sin dejar de pensar que es una lástima que el mediocampista no fue convocado a pesar de los esfuerzos.

Antonio 'Turco' Mohamed en partido | IMAGO7

"Marcel va a jugar mañana y lo hará de la mejor manera. Él está cada día mejor, obviamente le falta competencia. Es una lástima que no esté, pero nosotros lo vamos a tener acá y lo vamos a aprovechar", compartió Mohamed.

Gallardo y el compromiso con Toluca

Sobre las Semifinales de la Concacaf Champions Cup ante LAFC, Jesús Gallardo expresó la ilusión y el compromiso que tienen como grupo para soñar con la Final del torneo internacional.

"Toluca se prepara siempre para competir en el torneo en el que esté. Tenemos una gran oportunidad de poder estar en una Final nuevamente y poder darle el título a esta institución que se lo merece, y estamos muy tranquilos, conscientes de la situación en la que estamos y creemos en la capacidad de nosotros y qué podemos pasar a la Final", sentenció Gallardo.