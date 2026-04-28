Marcel Ruiz se queda fuera del Mundial 2026 pese a sacrificios físicos

Se dio a conocer la lista de jugadores de la Liga MX que concentrarán con la Selección Mexicana a partir del próximo 6 de mayo para encarar la Copa del Mundo 2026; entre las ausencias que más llaman la atención se encuentra Marcel Ruiz, elemento del Toluca, quien había sido constante en las convocatorias; sin embargo, una lesión lo desestabilizó y aunque decidió no operarse para llegar a la justa veraniega su convocatoria finalmente no llegó.

Hace seis meses, el mediocampista no solo estaba casi seguro en la lista de Javier Aguirre para la justa veraniega, sino que también apuntaba a ser titular el 11 de junio ante Sudáfrica. Sin embargo, una ruptura parcial del ligamento cruzado anterior y una lesión medial en la rodilla derecha acabaron con esa posibilidad para el mediocampista de Toluca.

Marcel Ruiz podría regresar pese a su lesIón | IMAGO7

¿Cómo se lesionó?

El elemento Escarlata disputaba el esférico, tras un pase largo, cuando sintió un dolor en la rodilla y de inmediato mostró el gesto de dolor para tenderse sobre el césped apenas en el minuto 38, seguidilla tuvo que recibir la asistencia médica durante el juego ante San Diego FC de Concachampions.

Tras la atención por el cuerpo médico el jugador tuvo dificultades mientras le estiraban la pierna con gestos de dolor. Finalmente, el seleccionado mexicano pudo salir caminando pero con cierto cuidado a la hora de pisar y después se confirmaría la gravedad de la lesión.

Marcel Ruiz se lesiona ante San Diego FC | IMAGO7

El jugador optó por no operarse y eligió la rehabilitación, para así tener posibilidades de ir al Mundial. Tras haber estado fuera alrededor de un mes, Ruiz regresó a las canchas el 15 de abril generando la duda de su forma física y como podría estar para estar a a altura de los partidos.

¿Cómo fue su regreso de Marcel Ruiz tras lesión?

Desde esa fecha, el mediocampista mexicano solamente disputó tres partidos, uno ante LA Galaxy de Concachampions entrando en el minuto 73 para sumar sus primeros minutos tras la dura lesión, además de dos de Liga MX ante América y Mazatlán en las jornadas 15 y 16. En la fecha 17 ante León no tuvo acción por insultos al Gato Ortiz en el duelo ante ‘Los Cañoneros’.

El jugador de los Mexiquenses fue expulsado por Marco Antonio 'Gato' Ortíz en el encuentro ante Mazatlán tras una revisión en el VAR, sin embargo, el equipo mexiquense apeló la decisión ante la Comisión Disciplinaria y logró a que se le retira la cartulina roja.

Alexis Vega y Marcel Ruiz | IMAGO7