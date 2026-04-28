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Futbol

Chivas será la base del Tri: Estos son los jugadores del Rebaño para el Mundial 2026

Este sería el armado de la convocatoria definitiva de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.
Ramiro Pérez Vásquez 08:51 - 28 abril 2026
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El Rebaño cede a 5 jugadores para la justa veraniega

La Selección Mexicana dio a conocer la lista de jugadores de la Liga MX para iniciar la concentración rumbo al Mundial 2026 en donde destacan 5 jugadores de las Chivas; Raúl ‘Tala’ Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando ‘Hormiga’ González.

Javier Aguirre tendrá a su mando a varios jugadores del Rebaño, Chivas será el equipo que más jugadores en este seleccionado. Cabe mencionar que, de las convocatorias anteriores, Richard Ledezma y Bryan ‘Cotorro’ González han sido excluidos.

La base de jugadores del seleccionado mexicano a partir de este 2026 ha sido notario con elementos de Chivas desde sus primeros partidos amistosos ante Panamá y Bolivia, en la que favoreció no ser Fecha FIFA, dejando buenas sensaciones.

Selección Mexicana | IMAGO7

¿Quiénes han sido los jugadores del Rebaño en los Mundiales?

A pesar de ser un equipo de únicamente jugadores mexicanos, realmente Guadalajara no ha sido un equipo que aporte en gran número de jugadores a la Selección Mexicana, aunque sí ha sido variado el número de futbolistas con los que ha llegado a aportar en cada ciclo mundialista.

Por ejemplo, remontándonos hasta otro Mundial en México, pero en 1986, Fernando Quirarte fue el único jugador rojiblanco que formó parte de la lista final para enfrentar el torneo mundialista; pasando a Estados Unidos 1994, solamente Misael Espinoza se metió al listado.

Ramón Morales festeja gol de México a Argentina en Copa América 2005 \ MEXSPORT

Fue hasta Francia 1998 cuando el número de jugadores subió para tener un total de cuatro con Jesús Arellano, Ramón Ramírez, Joel Sánchez, Claudio Suárez; en Corea-Japón 2002 volvió a bajar a dos con solo Ramón Morales y Oswaldo Sánchez.

Para Alemania 2006, se dio uno de los mayores números de futbolistas del Rebaño en asistir a la Copa del Mundo (6): Oswaldo Sánchez, 'Maza' Rodríguez, Carlos Salcido, Gonzalo Pineda, Ramón Morales y Omar Bravo; en Sudáfrica 2010, aunque el número bajó a cinco, siguieron siendo una buena cantidad, con Chivas aportando con Luis Michel, Jonny Magallón, Adolfo Bautista, Alberto Medina, y Javier Hernández, quien a la postre terminó yendo a Europa con el Manchester United.

Carlos Salcido | MEXSPORT

A cuenta gotas en los últimos Mundiales

Los siguientes dos Mundiales fueron terribles en cuanto a jugadores de Guadalajara en la Copa Mundial, pues tanto en Brasil 2014 como en Rusia 2018, ni uno solo de los miembros del plantel rojiblanco acudieron al certamen; no fue hasta Qatar 2022 que regresaron con un par: Roberto Alvarado y Alexis Vega.

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