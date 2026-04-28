“Es un gran mentor” :Tala Rangel se deshace en elogios sobre Memo Ochoa

Se acerca la Copa del Mundo del 2026 y Raúl ‘Tala’ Rangel apunta a ser el guardameta titular de la Selección Mexicana rumbo a la justa veraniega; el elemento de las Chivas se ha ganado las titularidad en las últimas convocatorias compartiendo vestidor con Guillermo Ochoa a quien lo ha señalado como un gran mentor recientemente.

El portero mencionó como ha sido su relación con el examericanista y no dudó en resaltar que es un gran ser humano: “Memo, tipazo, al cual le mando un abrazo y un saludo, se acerca y yo también me acercó con él para preguntarle de ciertas circunstancias de como manejaba la presión en escenarios grandes y consejos que me pueda ahí pasar, me dice que tenga esa calma, que maneje yo los tiempos, etc.”

“Pero sí se ha portado bien conmigo, ha sido un buen compañero, un gran mentor, los mundiales y los partidos importantes que recuerdo siempre se vio a alguien tranquilo, sobrio, tomando buenas decisiones y salvando al equipo”, catapultó el seleccionado mexicano.

Raúl 'Tala' Rangel en el México vs Portugal | MEXSPORT

¿Qué dijo de Chivas rumbo a la Liguilla?

Tal Rangel también habló sobre lo que le depara a las Chivas que tendrá al menos cuatro jugadores del 11 titular de Chivas que dejarán al equipo. Sin embargo, el portero confía en que sus compañeros mantendrán el alto nivel del club y así podrán pelear por el título.

"Es serio contendiente, más allá de que se quedará sin los jugadores de selección, está para pelear por el título, soy fiel creyente de eso... ", expresó el guardameta que será una de las baja del cuadro dirigido por Gabriel Milito y será reemplazado por Walley.

"Yo trato de estar concentrado en lo que es Selección y Chivas, yo me entero de muy poco a menos de que sea algo muy serio... Mi idea y mi sueño es ser campeón con Chivas, ya sea antes o después de Europa, no me quiero cerrar y decir antes y dejar ir oportunidades”, resaltó.

Raúl 'Tala' Rangel en celebración con Chivas en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

El debut del Tri

México se medirá a Sudáfrica en la inauguración del Mundial 2026. Este enfrentamiento revivirá lo ocurrido en 2010, cuando ambas selecciones también disputaron el primer partido de la Copa del Mundo en Johannesburgo; el marcador terminó con un empate 1-1.

Selección Mexicana | IMAGO7