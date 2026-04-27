Memo Ochoa rompe el silencio: El momento exacto en el que decidió ir por su sexto Mundial

A sus casi 41 años, Guillermo Ochoa se perfila para hacer lo que ningún otro futbolista ha logrado en la historia, ser convocado a su sexta Copa del Mundo. Aunque el camino hacia 2026 parecía incierto para muchos sectores de la afición y la prensa, el guardameta mexicano tiene claro el origen de su motivación para extender su carrera en el Tricolor.

Guillermo Ochoa se postuló para ir al Mundial | AP

QATAR 2022, PUNTO CLAVE EN LA CARRERA DE MEMO

A diferencia de lo que se podría pensar, la eliminación de la Selección Mexicana en la Fase de Grupos de Qatar 2022 no fue el final para Ochoa, sino el combustible para un último ciclo. En una entrevista reciente para TUDN, el arquero reveló que fue precisamente tras el amargo cierre en tierras mundialistas cuando comprendió que su ciclo no había terminado.

"Cuando termina el Mundial de Qatar, creo que todavía no estoy listo para decir adiós a la selección. Todavía puedo, todavía estoy, quiero seguir. Vamos a ver qué se da, pero me siento bien", confesó el canterano americanista.

De concretarse su llamado para la justa de 2026, Ochoa se convertirá en el primer jugador en participar en seis ediciones del torneo de la FIFA. No obstante, el panorama actual sugiere un rol distinto al que desempeñó como protagonista en 2014, 2018 y 2022.

Selección Mexicana, Qatar 2022 | IMAGO7

A LAS PUERTAS DE UN RÉCORD HISTÓRICO

Todo apunta a que el veterano arquero vivirá este torneo desde la suplencia, desempeñando un papel de liderazgo y mentoría similar al que tuvo en sus primeras experiencias internacionales en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.

Cronología mundialista de Guillermo Ochoa:

Alemania 2006: Suplente.

Sudáfrica 2010: Suplente.

Brasil 2014: Titular.

Rusia 2018: Titular.

Qatar 2022: Titular.

2026: En busca del récord histórico.