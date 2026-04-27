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Futbol

¿Cómo será la primera lista de convocados de Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026?

Javier Aguirre destaca actuación de México en la Fecha FIFA | MEXSPORT
Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana | MEXSPORT
Emiliano Arias Pacheco 20:50 - 26 abril 2026
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En unas horas más, el 'Vasco' develará a los seleccionados de la Liga MX

No huele, apesta a Mundial. Después de tanta espera, la Copa del Mundo llegará en menos de 50 días, por lo que las selecciones alrededor del orbe se preparan para afrontar la justa. El Tricolor, dirigido por Javier Aguirre, comenzará con su preparación el lunes 27 de abril, con una primera lista de seleccionados de la Liga MX.

La Federación Mexicana de Futbol y la Liga MX llegaron a un acuerdo para que la Liguilla del balompié nacional se juegue sin seleccionados. En ese contexto, el 'Vasco' elegirá a un aproximado de 15 futbolistas para iniciar una concentración; la lista final se dará a conocer el 1 de junio.

Selección Mexicana | IMAGO7

¿Quiénes son los posibles convocados de la Selección Mexicana?

Diversas fuentes han dado a conocer algunos nombres, en la que destacan jugadores como Erik Lira, Gilberto Mora y Alexis Vega. Aunque también se ha dejado entrever la posible presencia de Marcel Ruiz, su reciente lesión abrió las dudas de los aficionados y expertos. 

  • Raúl Rangel | Chivas

  • Carlos Acevedo | Santos

  • Guillermo Ochoa | AEL Limassol *

  • Jesús Gallardo | Toluca

  • Everardo López | Toluca

  • Israel Reyes | América

  • Richard Ledezma | Chivas

  • Bryan Gutiérrez | Chivas

  • Gilberto Mora | Tijuana

  • Charly Rodríguez | Cruz Azul

  • Erik Lira | Cruz Azul

  • Marcel Ruiz | Toluca

  • Roberto Alvarado | Chivas

  • Armando González | Chivas

  • Alexis Vega | Toluca

Marcel Ruiz con Selección Mexicana | MEXSPORT

*Con permiso especial del club para incorporarse en el 6 de mayo

Presencia de sparrings

Además de contar con los jugadores antes mencionados, Javier Aguirre también incorporará a sparrings, para ayudar en los entrenamientos del Tricolor. Dichos jugadores serán de equipos que ya están eliminados del Clausura 2026; su participación en la justa es poco probable.

Gilberto Mora en el partido amistoso de la Selección Mexicana contra Paraguay | IMAGO 7
Gilberto Mora en el partido amistoso de la Selección Mexicana contra Paraguay | IMAGO7
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