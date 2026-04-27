¿Cómo será la primera lista de convocados de Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026?
No huele, apesta a Mundial. Después de tanta espera, la Copa del Mundo llegará en menos de 50 días, por lo que las selecciones alrededor del orbe se preparan para afrontar la justa. El Tricolor, dirigido por Javier Aguirre, comenzará con su preparación el lunes 27 de abril, con una primera lista de seleccionados de la Liga MX.
La Federación Mexicana de Futbol y la Liga MX llegaron a un acuerdo para que la Liguilla del balompié nacional se juegue sin seleccionados. En ese contexto, el 'Vasco' elegirá a un aproximado de 15 futbolistas para iniciar una concentración; la lista final se dará a conocer el 1 de junio.
¿Quiénes son los posibles convocados de la Selección Mexicana?
Diversas fuentes han dado a conocer algunos nombres, en la que destacan jugadores como Erik Lira, Gilberto Mora y Alexis Vega. Aunque también se ha dejado entrever la posible presencia de Marcel Ruiz, su reciente lesión abrió las dudas de los aficionados y expertos.
Raúl Rangel | Chivas
Carlos Acevedo | Santos
Guillermo Ochoa | AEL Limassol *
Jesús Gallardo | Toluca
Everardo López | Toluca
Israel Reyes | América
Richard Ledezma | Chivas
Bryan Gutiérrez | Chivas
Gilberto Mora | Tijuana
Charly Rodríguez | Cruz Azul
Erik Lira | Cruz Azul
Marcel Ruiz | Toluca
Roberto Alvarado | Chivas
Armando González | Chivas
Alexis Vega | Toluca
*Con permiso especial del club para incorporarse en el 6 de mayo
Presencia de sparrings
Además de contar con los jugadores antes mencionados, Javier Aguirre también incorporará a sparrings, para ayudar en los entrenamientos del Tricolor. Dichos jugadores serán de equipos que ya están eliminados del Clausura 2026; su participación en la justa es poco probable.
Te puede interesar