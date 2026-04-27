¿Cómo será la primera lista de convocados de Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026?

No huele, apesta a Mundial. Después de tanta espera, la Copa del Mundo llegará en menos de 50 días, por lo que las selecciones alrededor del orbe se preparan para afrontar la justa. El Tricolor , dirigido por Javier Aguirre, comenzará con su preparación el lunes 27 de abril, con una primera lista de seleccionados de la Liga MX .

La Federación Mexicana de Futbol y la Liga MX llegaron a un acuerdo para que la Liguilla del balompié nacional se juegue sin seleccionados. En ese contexto, el 'Vasco' elegirá a un aproximado de 15 futbolistas para iniciar una concentración; la lista final se dará a conocer el 1 de junio.

Selección Mexicana | IMAGO7

¿Quiénes son los posibles convocados de la Selección Mexicana?

Diversas fuentes han dado a conocer algunos nombres, en la que destacan jugadores como Erik Lira, Gilberto Mora y Alexis Vega. Aunque también se ha dejado entrever la posible presencia de Marcel Ruiz, su reciente lesión abrió las dudas de los aficionados y expertos.

Raúl Rangel | Chivas

Carlos Acevedo | Santos

Guillermo Ochoa | AEL Limassol *

Jesús Gallardo | Toluca

Everardo López | Toluca

Israel Reyes | América

Richard Ledezma | Chivas

Bryan Gutiérrez | Chivas

Gilberto Mora | Tijuana

Charly Rodríguez | Cruz Azul

Erik Lira | Cruz Azul

Marcel Ruiz | Toluca

Roberto Alvarado | Chivas

Armando González | Chivas

Alexis Vega | Toluca

Marcel Ruiz con Selección Mexicana | MEXSPORT

*Con permiso especial del club para incorporarse en el 6 de mayo

Presencia de sparrings

Además de contar con los jugadores antes mencionados, Javier Aguirre también incorporará a sparrings, para ayudar en los entrenamientos del Tricolor. Dichos jugadores serán de equipos que ya están eliminados del Clausura 2026; su participación en la justa es poco probable.