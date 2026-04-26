A 46 Días del Mundial: En EU 1994, el Tri se llevó contra pronóstico el Grupo de la Muerte, con tres europeos

Contra todo pronóstico, la Selección Mexicana de Miguel Mejía Barón protagonizó uno de los episodios más sorprendentes en la historia de los Mundiales al quedarse con el liderato del llamado 'Grupo de la Muerte' en el Grupo E. En un sector donde compartía con potencias europeas, el conjunto mexicano logró imponerse gracias a su carácter y, sobre todo, a la diferencia de goles.

¿Cómo fue la Fase de Grupos para México?

El camino no comenzó de la mejor manera. En su debut, México cayó 1-0 ante Noruega en un duelo complicado donde los detalles marcaron la diferencia. Aquella derrota encendió las alarmas y colocó al equipo en una situación límite desde el arranque del torneo.

García celebra un gol en el Mundial de EU 1994 | ESPECIAL

Sin margen de error, el segundo partido se convirtió en una auténtica final anticipada. México respondió con personalidad y derrotó 2-1 a Irlanda con doblete de Luis García, un resultado que no solo lo mantenía con vida, sino que también le devolvía la confianza de cara al cierre de la fase de grupos.

El tercer encuentro fue el más exigente, enfrentando a la poderosa Italia. En un duelo de alta tensión, México consiguió un valioso empate 1-1 gracias al tanto de Marcelino Bernal, resultado que terminaría siendo clave en la definición del grupo ante los europeos.

Hugo Sánchez y Jorge Campos previo al Mundial de EE.UU de 1994 | MEXSPORT

La diferencia que favoreció a México

Al final de la fase, los cuatro equipos terminaron igualados con cuatro puntos, lo que obligó a recurrir al criterio de desempate por diferencia de goles. Fue ahí donde México marcó la diferencia y se colocó en lo más alto del sector.

Las cifras reflejan lo cerrado de la competencia: Irlanda terminó con dos goles a favor y dos en contra, Italia con los mismos números, mientras que Noruega registró un gol a favor y uno en contra. México, en cambio, logró anotar más y sostener un balance favorable que inclinó la balanza a su favor.

El equipo mexicano cerró con tres goles a favor y tres en contra, una diferencia que, aunque ajustada, fue suficiente para superar a sus rivales directos. En un grupo tan parejo, cada anotación tuvo un valor determinante.

García Aspe recordó su actuación en el Mundial 1994 | MEXSPORT