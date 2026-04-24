Golpe a Televisa y TV Azteca: Pierden importante cláusula sobre derechos de la Selección Mexicana

​Televisa y TV Azteca renovaron ocho años más para transmitir a la Selección Mexicana, pero no en el caso de la Copa Oro y las Finales de Nations League, como se había dado a conocer previamente. Sin embargo, RÉCORD pudo saber que uno de los acuerdos del G-8 es que no habrá 'right to match' una vez que concluya este nuevo vínculo en 2034.

​Fuentes allegadas a la Asamblea de Dueños revelaron a este diario que, efectivamente, se renovó el contrato con Televisa y Azteca por los siguientes dos ciclos mundialistas; no obstante, no se desveló el monto económico porque no se ha cerrado al cien por ciento la negociación, debido a que quedan aún algunos derechos por venderse en Estados Unidos.

Asamblea de Dueños de la Liga MX | FMF

​De acuerdo con informes recopilados por RÉCORD, en el vínculo que expira este año, Alejandro Irarragorri —responsable de la negociación para la firma de un nuevo convenio con las televisoras— estableció el right to match (Derecho de Igualación o Derecho de Preferencia).

¿Qué es el 'right to match'?

​Este término se refiere a una cláusula que le otorga al poseedor actual del contrato la oportunidad de igualar cualquier oferta que un tercero le haga a la entidad contratada (un club, un jugador o, en este caso, los derechos de televisión), una vez que el convenio original está por terminar o se ha "cerrado".

Faitelson y Alex de la Rosa de TUDN previo a un partido de la Selección Mexicana | Imago7

​En el caso del Tri, la nueva gobernanza negoció y erradicó esa cláusula. Ahora, ratifican, es real que se reactivó con Televisa, TV Azteca y Claro Sports (en streaming); en televisión abierta en Estados Unidos será a través de Univisión, pero quedaron pendientes la transmisión abierta en inglés en territorio estadounidense y el streaming en español e inglés en el país vecino.