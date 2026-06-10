Marcel Ruiz fue operado por su lesión en la rodilla e inicia su rehabilitación

Siempre si. La seaman pasada Toluca había informado que, tras quedar fuera de la Copa del Mundo, el mediocampista Marcel Ruiz sería intervenido quirúrgicamente para poder iniciar su etapa de rehabilitación por la lesión en la rodilla que venía arrastrando desde hace un par de meses.

Hoy, el club informó en un comunicado que, el futbolista fue intervenido de manera satisfactoria debido a la lesión de ligamento cruzado anterior, por lo que ahora iniciará un proceso de rehabilitación bajo la supervisión del cuerpo médico de la institución.

Marcel Ruiz, jugador de Toluca | IMAGO7

La lesión de Marcel

La lesión de Marcel Ruiz ocurrió el pasado 11 de marzo durante el partido de Ida de los Octavos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf frente al San Diego FC. Posteriormente, Toluca confirmó que el jugador presentaba una ruptura del ligamento cruzado anterior, además de una lesión en el menisco medial de la rodilla derecha.

En un primer momento, el mediocampista optó por un tratamiento conservador con el objetivo de evitar la cirugía y mantenerse en posibilidades de ser considerado para una convocatoria mundialista. Incluso, tras un periodo de inactividad, logró regresar a las canchas el 15 de abril.

Marcel Ruiz | MEXSPORT

Durante ese lapso, Ruiz disputó encuentros importantes con el conjunto mexiquense, incluyendo cuatro compromisos de la Copa de Campeones de la Concacaf, entre ellos la Final frente a Tigres, torneo en el que Toluca consiguió el campeonato. Además, participó en dos partidos de la Liguilla, aunque el equipo no logró avanzar en la fase final.

Sin embargo, al no formar parte de la convocatoria del cuerpo técnico de la selección nacional, el futbolista finalmente decidió someterse a la intervención quirúrgica que había pospuesto durante varios meses.

Fue sometido quirúrgicamente

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el conjunto escarlata confirmó el éxito del procedimiento y señaló que el tiempo de recuperación dependerá de la evolución del futbolista durante su rehabilitación.

"El Deportivo Toluca Futbol Club informa que nuestro jugador Marcel Ruiz fue intervenido quirúrgicamente de manera satisfactoria de la lesión de ligamento cruzado anterior. A partir de ahora, Marcel iniciará su proceso de rehabilitación bajo la supervisión del cuerpo médico de la institución. El tiempo de recuperación dependerá de su evolución", indicó el club.

Asimismo, la institución destacó la importancia del mediocampista dentro del equipo durante el último año, resaltando su aportación tanto dentro como fuera del terreno de juego y su contribución a los logros deportivos obtenidos por los Diablos Rojos.

¿Cuándo volverá a las canchas?

Con el procedimiento realizado, Marcel Ruiz comenzará ahora su proceso de recuperación, el cual podría extenderse entre seis y nueve meses, dependiendo de su evolución médica.

Este periodo de rehabilitación apunta a dejarlo fuera del partido por el Campeón de Campeones frente a Cruz Azul y de gran parte del torneo Apertura 2026, sino que todo el torneo.