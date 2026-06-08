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Futbol

¿Se acaba el sueño europeo? Chino Huerta estaría muy cerca de volver a la Liga MX; Toluca tendría acuerdo con Anderlecht

Chino Huerta ya está registrado para jugar la Europa League | X: @rscanderlecht
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 13:03 - 08 junio 2026
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De acuerdo con información de Paco Vela, el seleccionado mexicano firmaría por cuatro temporadas con los Diablos Rojos tras su paso por el futbol belga

El regreso de César "Chino" Huerta al futbol mexicano parece estar cada vez más cerca. A menos de un año de haber emprendido su aventura en Europa, el atacante del Anderlecht estaría listo para convertirse en nuevo jugador de Toluca de cara a la próxima temporada.

De acuerdo con información de Paco Vela, las negociaciones entre el futbolista, el club escarlata y el conjunto belga ya habrían llegado a buen puerto, por lo que únicamente restarían los últimos detalles para oficializar la operación.

Incluso, este medio pudo saber que el acuerdo contempla un contrato por cuatro temporadas para el seleccionado nacional, quien actualmente se encuentra concentrado con México en la antesala de la Copa del Mundo de 2026.

César 'Chino' Huerta con la Selección Mexicana | MEXSPORT
César 'Chino' Huerta con la Selección Mexicana | MEXSPORT

Mohamed volvería a encontrarse con una de sus figuras en Pumas

La posible llegada de Huerta a Toluca también significaría un reencuentro con Antonio Mohamed. Fue precisamente bajo las órdenes del estratega argentino en Pumas donde el extremo vivió algunos de los mejores momentos de su carrera y logró consolidarse como una de las figuras de la Liga MX.

'Chino' Huerta, exjugador de Pumas | IMAGO7

El recorrido del Chino hasta este punto no ha sido sencillo. Formado en las fuerzas básicas de Chivas, pasó por préstamos con Zacatepec, Atlético Morelia y Mazatlán antes de encontrar regularidad en Pumas.

Con los universitarios explotó futbolísticamente, se convirtió en referente del equipo y llamó la atención del futbol europeo, situación que terminó llevándolo al Anderlecht.

Chino Huerta debutó con gol en Bélgica | TWITTER: julioordz10

Su etapa en Bélgica habría llegado a su fin

Aunque llegó a uno de los clubes más importantes de Bélgica, Huerta no logró afianzarse completamente como titular indiscutible. Durante su estancia, sumó participación en competencias locales y torneos europeos, alternando entre la titularidad y la suplencia.

Ahora, cuando se encuentra a las puertas de disputar el Mundial 2026 con la Selección Mexicana, el atacante estaría listo para regresar al futbol nacional y reforzar a un Toluca que viene de conquistar la Concacaf Champions Cup y que busca mantenerse entre los equipos más competitivos del continente.

De concretarse la operación, los Diablos Rojos sumarían a uno de los futbolistas mexicanos más talentosos de la actualidad, mientras que Huerta tendría la oportunidad de recuperar protagonismo en un año clave para su carrera y para el futuro de la Selección Mexicana.

Marcel Ruiz, jugador mexicano del Toluca | MEXSPORT
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