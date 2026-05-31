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Futbol

Mohamed destaca a Tigres tras ganar la Concachampions: "es una institución enorme"

REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 16:03 - 31 mayo 2026
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El entrenador escarlata también reconoció su gran racha en finales

Antonio Mohamed volvió a demostrar por qué es uno de los entrenadores más exitosos del futbol mexicano. Luego de que Toluca conquistara la Concachampions 2026 al derrotar a Tigres en tanda de penaltis, el estratega argentino destacó una impresionante marca personal que mantiene vigente desde hace varios años.

La victoria en el Estadio Nemesio Diez no solo le dio a los Diablos Rojos un nuevo título internacional y el boleto al Mundial de Clubes 2029, sino que también permitió al Turco ampliar una racha que pocos entrenadores pueden presumir. Tras el encuentro, Mohamed recordó que desde la Final Regia de 2017, cuando dirigía a Monterrey y cayó ante Tigres, no ha vuelto a perder una final.

"Desde que me tocó perder la final del 2017 con Monterrey contra Tigres, esta es la décima final seguida que nos toca ganar y estoy muy orgulloso", declaró el entrenador, quien reconoció que la fortuna también jugó un papel importante en la definición del campeonato.
Antonio Mohamed, entrenador de Toluca | MEXSPORT

Antonio Mohamed reconoce que Toluca tuvo fortuna ante Tigres

Pese a la celebración por el título, Mohamed no dudó en reconocer el nivel mostrado por Tigres durante la final. El entrenador escarlata señaló que el conjunto regiomontano generó múltiples oportunidades de gol y destacó la actuación de Luis García, quien fue determinante para mantener con vida a Toluca durante el encuentro.

"A veces hay que tener un poco de fortuna. Hoy contamos con un poco de fortuna", comentó el estratega argentino al analizar un partido en el que los felinos estuvieron cerca de llevarse el campeonato en varias ocasiones.

El arquero escarlata fue una de las figuras de la noche al evitar varias anotaciones durante el tiempo regular y posteriormente atajar dos disparos en la tanda de penales, actuaciones que terminaron inclinando la balanza a favor de los mexiquenses.

Luis García, portero de Toluca | MEXSPORT

Mohamed llena de elogios a Tigres tras la Final de Concachampions

Lejos de caer en excesos tras el triunfo, Antonio Mohamed aprovechó la conferencia de prensa para mostrar respeto hacia Tigres, institución a la que calificó como una de las más importantes del futbol mexicano.

"Creo que Tigres es una institución enorme. Seguramente nos vamos a cruzar de vuelta en alguna final o semifinal, lo mismo que pasó con América o Cruz Azul, porque competir contra estos equipos te hace mucho mejor", señaló.

Antonio Mohamed, entrenador de Toluca | MEXSPORT
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