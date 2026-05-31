Pochettino se lleva el protagonismo por aplicar estrategias, a sus jugadores, con laptop en pleno partido

Con una innovadora enseñanza así puso Mauricio Pochettino a sus jugadores en pleno partido entre Estados Unidos y Senegal; el técnico argentino aprovechó la pausa de hidratación del primer tiempo para mostrarle a sus pupilos las estrategias a través de una laptop.

El suceso no pasó desapercibido y es que la imagen con el entrenador y su laptop con sus jugadores alrededor fue muy vistosa y a las vez muy pocas veces observadas entre los directores técnicos en partidos de futbol.

Estados Unidos y su nuevas técncias con laptop l CAPTURA

¿Cómo terminó el partido

Mientras tanto en el partido, Estados Unidos consiguió una valiosa victoria por 3-2 sobre Senegal en un intenso partido amistoso de preparación rumbo al inicio del Mundial 2026 en donde estará debutando ante Paraguay.

Apenas al minuto 7, Sergiño Dest se incorporó al ataque y aprovechó un preciso centro desde la banda derecha para aparecer dentro del área y definir con categoría, enviando el balón al fondo de las redes para el 1-0.

Victoria de Estados Unidos sobre Senegal l X:USMNT

Los dirigidos por Pochettino no bajaron los brazos y su insistencia rindió frutos al minuto 20, cuando Christian Pulisic culminó una buena jugada ofensiva para ampliar la ventaja y colocar el marcador 2-0, desatando la celebración de la afición local.

Senegal adelantó líneas y comenzó a generar oportunidades de peligro. Su esfuerzo encontró recompensa al minuto 43, cuando Sadio Mané apareció para descontar y devolver la esperanza a los africanos antes de que concluyera la primera mitad.

En la segunda parte, el cuadro norteamericano recuperó el control de las acciones y encontró nuevamente la recompensa gracias a Folarin Balogun, quien al recibir el balón dentro del área sacó un potente disparo que se incrustó en el ángulo para firmar uno de los mejores goles de la noche y poner el 3-1.

Sergiño Dest con Estados Unidos l X:USMNT

Doblete de Senegal