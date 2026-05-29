El negocio del futbol: El Real Madrid lidera lista de clubes más valiosos del mundo
Para un club acostumbrado a levantar Champions y Ligas más que nadie en el planeta, las últimas dos temporadas han dejado un sabor amargo, ver al Barcelona celebrar en España y caer en cuartos en Europa.
Durante la temporada 2024-25, el Real Madrid registró $1,270 millones de dólares en ingresos, lo que representa un 12% más que el año anterior.
Esta cifra supera los $1,230 millones que generaron los Dallas Cowboys de la NFL en 2024. Es el mayor ingreso jamás registrado para cualquier equipo deportivo en la historia.
Aunque el Madrid no juegue la final de la Champions este sábado, los Merengues son el equipo más valioso del mundo por quinto año consecutivo. Con una valoración de $9,500 millones, le sacan $2,000 millones de ventaja al Barcelona, el único otro club que ha logrado romper la barrera de los $1,000 millones en ingresos anuales.
La Premier League domina el mercado
Los 30 clubes más valiosos por países:
Inglaterra (Premier League): 11 clubes.
Estados Unidos (MLS): 7 clubes.
Italia (Serie A): 4 clubes.
Alemania (Bundesliga): 3 clubes.
España (La Liga): 3 clubes (Madrid, Barça y Atlético).
Francia y Portugal: 1 club cada uno.
En promedio, los 30 equipos del ranking valen $2,900 millones de dólares, un aumento del 21% respecto al récord del año pasado.
¿Por qué la MLS es más atractiva para los inversores que Europa?
En Europa, si juegas mal, bajas de categoría y pierdes decenas de millones en ingresos de la noche a la mañana (como casi le ocurre al Tottenham este año). En Estados Unidos el negocio está blindado.
La falta de un tope salarial genera una carrera armada por fichar estrellas que destruye la rentabilidad de los clubes. Por eso el Madrid, facturando más, vale menos que los Dallas Cowboys ($13,000 millones).
El Top 30 de los Clubes Más Valiosos del Mundo
Real Madrid (La Liga) | Valor: $9,500 millones | Variación: +41% | Ingresos: $1,265 millones | Dueños: Socios del club
Barcelona (La Liga) | Valor: $7,500 millones | Variación: +33% | Ingresos: $1,063 millones | Dueños: Socios del club
Manchester United (Premier League) | Valor: $7,200 millones | Variación: +9% | Ingresos: $865 millones | Dueños: Familia Glazer, Jim Ratcliffe
Liverpool (Premier League) | Valor: $6,200 millones | Variación: +15% | Ingresos: $911 millones | Dueños: John Henry, Tom Werner
Paris Saint-Germain (Ligue 1) | Valor: $5,800 millones | Variación: +26% | Ingresos: $912 millones | Dueño: Qatar Sports Investments
Bayern Munich (Bundesliga) | Valor: $5,700 millones | Variación: +12% | Ingresos: $938 millones | Dueños: Socios del club
Manchester City (Premier League) | Valor: $5,500 millones | Variación: +4% | Ingresos: $900 millones | Dueño: Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan
Arsenal (Premier League) | Valor: $5,400 millones | Variación: +59% | Ingresos: $895 millones | Dueño: Stanley Kroenke
Chelsea (Premier League) | Valor: $4,200 millones | Variación: +29% | Ingresos: $637 millones | Dueños: Todd Boehly, Clearlake Capital
Tottenham Hotspur (Premier League) | Valor: $3,000 millones | Variación: -9% | Ingresos: $733 millones | Dueños: Joseph Lewis Family Trust, Daniel Levy
Atlético de Madrid (La Liga) | Valor: $2,950 millones | Variación: +74% | Ingresos: $488 millones | Dueños: Apollo Sports Capital, Quantum Pacific, Ares Management
Juventus (Serie A) | Valor: $2,400 millones | Variación: +12% | Ingresos: $458 millones | Dueño: Familia Agnelli Borussia
Dortmund (Bundesliga) | Valor: $2,200 millones | Variación: +7% | Ingresos: $579 millones | Dueños: Bernd Geske, Evonik Industries
AC Milan (Serie A) | Valor: $1,850 millones | Variación: +23% | Ingresos: $447 millones | Dueño: RedBird Capital Partners
Inter de Milán (Serie A) | Valor: $1,800 millones | Variación: +57% | Ingresos: $586 millones | Dueño: Oaktree Capital Management
Aston Villa (Premier League) | Valor: $1,400 millones | Variación: +56% | Ingresos: $490 millones | Dueños: Wes Edens, Nassef Sawiris
Inter Miami (MLS) | Valor: $1,350 millones | Variación: +13% | Ingresos: $200 millones | Dueños: Jorge Mas, José Mas, David Beckham
LAFC (MLS) | Valor: $1,320 millones | Variación: +6% | Ingresos: $167 millones | Dueños: Bennett Rosenthal, Brandon Beck, Larry Berg, Peter Guber
Newcastle United (Premier League) | Valor: $1,250 millones | Variación: +14% | Ingresos: $435 millones | Dueño: Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita
LA Galaxy (MLS) | Valor: $1,080 millones | Variación: +8% | Ingresos: $106 millones | Dueño: Philip Anschutz
New York City FC (MLS) | Valor: $1,020 millones | Variación: +17% | Ingresos: $90 millones | Dueño: City Football Group
Atlanta United FC (MLS) | Valor: $1,000 millones | Variación: +3% | Ingresos: $105 millones | Dueño: Arthur
Blank Benfica (Primeira Liga) | Valor: $960 millones | Variación: N/A | Ingresos: $252 millones | Dueños: Socios del club
AS Roma (Serie A) | Valor: $940 millones | Variación: +16% | Ingresos: $242 millones | Dueño: Friedkin Group
Everton (Premier League) | Valor: $930 millones | Variación: N/A | Ingresos: $255 millones | Dueño: Friedkin
Fulham (Premier League) | Valor: $920 millones | Variación: +8% | Ingresos: $253 millones | Dueño: Shahid Khan
Albion (Premier League) | Valor: $910 millones | Variación: +6% | Ingresos: $295 millones | Dueño: Tony Bloom
Stuttgart (Bundesliga) | Valor: $880 millones | Variación: N/A | Ingresos: $323 millones | Dueños: Socios del club
Seattle Sounders (MLS) | Valor: $860 millones | Variación: +8% | Ingresos: $100 millones | Dueño: Adrian Hanauer
Austin FC (MLS) | Valor: $855 millones | Variación: +4% | Ingresos: $94 millones | Dueños: Anthony Precourt, Eddie Margain