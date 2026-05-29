Las grandes luchas de máscara vs máscara en la historia de AAA

La batalla de Los Grandes Americanos está destinada a ser una de las más importantes en la historia de AAA, esto debido al movimiento que se ha generado en torno a ello; sin embargo, para nada es la primera vez en la que se apuesta una máscara, aunque bien podría ser la ocasión en la que más expectatva se genera para el consumidor de la lucha libre mexicana.

Esta es una lista de combates que han tomado un lugar importante en la empresa, siendo el precedente inmediato de la rivalidad que está a punto de terminar.

Pentagón ganó la máscara de Villano IV | Captura de pantalla

Luchas importantes en la historia

Indudablemente, un combate que generó mucho alrededor de él fue Psycho Clown ganando la máscara de Dr Wagner Jr, siendo uno de los resultados más controversiales en la historia, pues la gente quería que ganara quien a la postre se convirtió en el derrotado.

Uno de los actuales ídolos mexicanos en el extranjero, también tiene una máscara en su historial de victorias; Penta venció en el Triplemanía de 2022 a Villano IV, triunfo que se convirtió de inmediato en el logro más grande para el Cero Miedo a lo largo de su carrera hasta aquel momento.

Desde 2018, LA Park y El hijo del Fantasma, tienen en su historial ser los dos luchadores restantes de un combate de cuatro esquinas en el cual también estaban presentes Penta y Psycho Clown, dos de los ganadores más importantes de esta lista; El Hijo del Fantasma perdió su máscara después de varios minutos de lucha y reveló su identidad (Jorge Luis Alcantar), yéndose un tiempo después a WWE.

El Hijo del Fantasma es uno de los luchadores que ha tenido que revelar su identidad en AAA | Captura de pantalla

En 2004, La Parka y El Cibernético protagonizaron una rivalidad que se volvió también una de las que más se recuerda para los fanáticos de AAA. Triplemanía XII tuvo en su cartelera la caída de la 'tapa' de Ciber en el medio de la Arena Naucalpan.

También, de manera un tanto más reciente, Aerostar se hizo de una máscara codiciada en el mundo actual de la lucha libre, pues en 2019 derrotó a Monster Clown después de algunas movidas arriesgadas que incluso pudieron haberlo afectado de manera importante, pero terminó siendo él quien se llevara el premio en esta rivalidad.

¿Qué lugar tendrá la batalla de los Americanos?

Seguramente, por el nivel de rivalidad en la que se ha convertido el evento central de la Noche de los Grandes, la caída de alguna de las incógnitas será recordada por muchos años. Probablemente, el Top 5 de este tipo de estipulación será modificado, pues el movimiento que han creado estos dos personajes no se había visto en mucho tiempo.

Wagner y Psucho Clown en uno de los combates más recordados | Captura de pantalla