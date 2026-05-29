"La hipocresía la dejo de lado": Matías Almeyda regresa a México y ¿tira dardo a Chivas?

Matías Almeyda regresó a México para firmar como nuevo entrenador de los Rayados de Monterrey; sin embargo, a pesar de que su llegada genera ilusión para la afición de La Pandilla, los seguidores de Chivas no se sienten del todo contentos, pues a pesar de que está de nuevo en el país, muchos han recordado que "no cumplió su promesa".

Las primeras palabras de Matías han sido referentes a su nuevo equipo, pero también le ha dado un mensaje a los que en algún momento fueran sus fanáticos, pero calentando los ánimos después de que se hablara de "hipocresía".

Matías Almeyda con Chivas en la Liga MX | IMAGO7

¿Pedrada para el Rebaño?

El recibimiento de los medios de comunicación para Matías Almeyda ha tenido de todo en tan solo un par de minutos, pues apenas a la llegada del entrenador argentino, pudo expresar su sentir acerca de haber llegado a una nueva institución en el futbol mexicano, pero las preguntas no han dejado de lado su pasado rojiblanco.

Al ser cuestionado sobre la promesa que hizo para regresar en algún momento a Chivas, Almeyda no dejó pasar la oportunidad de ser muy sincero al respecto de la situación.

Pasaron muchos años, esa afición sabe lo que han significado y significan para mí. Yo la hipocresía la dejo de lado y ese equipo es uno al cual quiero; hoy arranca una nueva historia y arranca en un club que me demuestra confianza y me demuestra cariño, vengo a darle todo lo que tengo

'LAS HIPOCRESÍAS LAS DEJO DE LADO, (CHIVAS) ES UN CLUB QUE QUIERO MUCHO, PERO HOY COMIENZA UNA NUEVA ETAPA' 🤯



Matías Almeyda llega a la Sultana del Norte para tomar el timón de Rayados 🤠



'FELIZ DE MI REGRESO A MÉXICO' 🥹



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Las respuestas de los chivahermanos han sorprendido mucho, pues la gran mayoría de ellos no están dolidos con el nuevo equipo de Almeyda, pues le han deseado suerte en esta nueva etapa, la cual comenzará a partir del Apertura 2025. Es verdad también que hubo también algunos comentarios en su contra, pero han sido menos con respecto al cariño para él.

Matías Almeyda en LaLiga | X:@SevillaFC_ENG

¿Cuál fue la promesa de Almeyda para los chivahermanos?

Al marcharse del Rebaño Sagrado, Almeyda ofreció una conferencia de prensa en la que indivcaba que se iba del equipo debido a algunos malos manejos que hubo en el último tiempo en el que fue parte del club. Como parte de su discurso, el argentino aseguró que le gustaría tener mucho dinero para regresar y "comprar al club".