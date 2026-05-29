¿Por qué se calienta el cargador de tu celular? Estas son las causas más comunes

El cargador del celular puede calentarse mientras está en uso, especialmente durante cargas rápidas o cuando el dispositivo se utiliza al mismo tiempo. Sin embargo, expertos advierten que un exceso de temperatura podría indicar fallas que ponen en riesgo tanto el teléfono como la seguridad del usuario.

De acuerdo con especialistas en tecnología, el calentamiento moderado es parte del funcionamiento normal de los adaptadores de corriente, ya que convierten la energía eléctrica para alimentar la batería del smartphone. El problema aparece cuando el cargador quema al tocarlo, desprende olor extraño o deja de funcionar correctamente.

¿Por qué se calienta el cargador del celular?

Entre las causas más comunes del sobrecalentamiento destacan el uso prolongado, la carga rápida y los accesorios de baja calidad.

También influye utilizar el celular mientras está conectado, ya que aplicaciones como videojuegos, algunas redes sociales o plataformas de streaming exigen más energía y elevan la temperatura del dispositivo y del cargador. Otra razón frecuente es cargar el teléfono en superficies poco ventiladas como camas, sillones o almohadas, donde el calor queda atrapado.

Cargar el celular sobre la cama o almohadas puede impedir la ventilación adecuada. / iStock

Otra razón frecuente es cargar el teléfono en superficies poco ventiladas como camas, sillones o almohadas, donde el calor queda atrapado. Los expertos también señalan que los cables dañados, doblados o falsificados pueden provocar fallas eléctricas y aumentar el riesgo de sobrecalentamiento.

Recomendaciones para evitar que el cargador se sobrecaliente

Para reducir riesgos y prolongar la vida útil del cargador, especialistas recomiendan: Utilizar cargadores originales o certificados

Evitar usar el celular mientras carga

No cubrir el dispositivo durante la carga

Mantener limpio el puerto USB

Desconectar el cargador cuando no se utilice

Revisar periódicamente cables y adaptadores Además, se aconseja retirar fundas gruesas que impidan disipar el calor correctamente.

Utilizar el teléfono mientras carga aumenta la temperatura del dispositivo y del cargador. / iStock

¿Cuándo deja de ser normal?

Si el cargador presenta chispas, olor a quemado, deformaciones o temperaturas demasiado altas, lo recomendable es desconectarlo de inmediato y reemplazarlo.

Expertos advierten que ignorar estas señales podría dañar la batería del celular o provocar accidentes eléctricos. Aunque el calentamiento ligero suele ser habitual, mantener buenas prácticas de carga ayuda a evitar riesgos y mejorar el rendimiento del dispositivo.