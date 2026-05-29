Cruz Azul lanza 'pedrada' a Pumas: "No es película, es cine"

No han dejado de salir burlas para el subcampeón del futbol mexicano, pues los 15 años que tiene sin levantar un título oficial lo dejan como un blanco fácil para que los aficionados de la Liga MX se burlen de ellos de manera frecuente, además de que han perdido la Final más reciente.

Ahora, también se agrega una nueva burla, pues en este mes de mayo, dos películas de equipos mexicanos tendrán lugar en las carteleras nacionales, la del mismo Pumas y la de Cruz Azul, la cual ha funcionado para la burla más reciente para el cuadro auriazul.

Keylor Navas, portero de Pumas | IMAGO7

"No es película..."

A través de redes sociales, Cruz Azul ha anunciado que se va a estrenar un video referente al color de la consecución de su décimo campeonato, en el cual por supuesto están inmiscuidos los Pumas. La burla fue referente al estreno prácticamente al mismo tiempo de las dos películas de ambos clubes.

"Esto no es película, es cine", fue el mensaje directo para sus rivales por parte de las redes de los celestes, recordando la victoria más cercana de los dirigidos por Joel Huiqui sobre los de Efraín Juárez y su famosa frase.

Efraín Juárez, entrenador de Pumas | IMAGO7

El video del color llevará por título "El color es Azul", tal y como lo han hecho en sus videos a lo largo de la temporada, pero esta vez siendo especial para el décimo título de los cementeros, y el cual está pactado a estrenarse a las 7:00 PM del viernes 29 de mayo.

¿Ya se estrenaron las películas de ambos clubes?

Tanto Cruz Azul como Pumas han estrenado película esta semana, pues Azul Oscuro Aul Celeste hablará de momentos malos en la historia del club cementero, mientras que Puma desde la Cuna hablará de como ha sido la gestión de Efraín Juárez al mando el equipo.

La película de La Máquina ha sido estrenada únicamente en Cinemex, mientras que la de los Pumas estará siendo proyectada en Cinépolis. Las dos se estrenaron prácticamente al mismo tiempo; sin embargo, no se sabe cuanto tiempo se mantendrá en cartelera.