‘Estoy tranquilo’: Marcel Ruiz optimista previo a la Copa del Mundo

A un par de días de que Javier ‘vasco’ Aguirre revele la lista oficial de los 26 convocados para representar a México en la próxima Copa del Mundo 2026 2026, el mediocampista de Toluca, Marcel Ruiz, fue cuestionado sobre su posible participación en la justa y las decisiones que lo llevarían a esta.

Marcel Ruiz | MEXSPORT

¿Qué dijo Marcel?

Así como México se prepara para su amistoso ante su similar de Australia, Marcel Ruiz vive uno de lo momentos más importantes de su carrera, pues los Diablos se preparan para recibir a los Tigres en la Gran final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, duelo que será disputado en la cancha del Nemesio Diez.

En la rueda de prensa previo al duelo entre Diablos y Felinos, el jugador mexicano fue cuestionado sobre su decisión de no operarse, esto con el fin de cerrar la temporada y pelear por un lugar en la lista final de Aguirre. Marcel confirmó que todo lo hizo por la competencia internacional, pero que para nada ha sido fácil.

Marcel Ruiz podría regresar pese a su lesIón | IMAGO7

Ganas siempre voy a tener de disputar un torneo tan importante como la Copa del Mundo. Sí he pasado por momentos difíciles en estos meses, el tema del cruzado. Todos han hablado sin saber. Yo he estado muy tranquilo, en silencio. Todos se han dado a la tarea de opinar sin ver mis estudios ni nada al respecto. Es un momento importante para mí. Lo más importante es este sábado”, confesó Marcel.

Así mismo, Marcel confirmó que su decisión si bien fue meramente pensando en la Copa del mundo, la oportunidades de levantar una Concachampions también es algo que lo ilusiona pese al dolor que ha sufrido en los últimos días.

Siempre lo viví en silencio, tratando de no reaccionar a todo lo que se decía. Siempre pensando en mí y en mi club. En una situación así te pasan muchas cosas por la cabeza y empiezas a imaginarte lo peor. Al final no fue así. Estoy muy contento con el club y creo que todo lo que he hecho desde el día de mi lesión fue con la ilusión de poder quedar en una lista final”, concluyó.

Marcel Ruiz con Selección Mexicana | MEXSPORT

Una última oportunidad

Con dos días restantes y un solo juego más en su calendario, Marcel Ruiz tendrá la última oportunidad para llenarle el ojo al estratega mexicano, el cual parece estar cada vez más seguro de tener a sus 26 representantes.