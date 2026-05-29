Los Caligaris presentan disco nuevo con Paty Cantú y la Banda El Recodo

Los Caligaris están de regreso con nueva música. La agrupación argentina presentó oficialmente “Caligaris Sí”, su más reciente producción discográfica, un álbum que busca resumir la esencia festiva, positiva y cercana que ha caracterizado a la banda durante años y que los ha convertido en uno de los proyectos más queridos de Latinoamérica.

Después de recorrer escenarios de distintos países y consolidar una identidad propia basada en la alegría, la celebración y la conexión con el público, el grupo lanza un trabajo que va más allá de una colección de canciones. Para la banda, este disco representa una declaración de principios y un mensaje dirigido a sus seguidores.

Los Caligaris están de manteles largos con la salida de su nuevo disco 'Caligaris Sí' / Especial

“Caligaris Sí” no es solo un simple disco, funciona como un mensaje de positivismo hacia los fans de la banda. El “si” aparece como una invitación a animarse y a seguir adelante con los sueños que uno tiene en la vida. A apostar por ellos.

Un álbum con invitados de distintos géneros y países

El nuevo material está integrado por 11 canciones que mantienen la esencia característica de Los Caligaris, pero que también exploran nuevas sonoridades gracias a la participación de artistas de diferentes géneros musicales y procedencias.

Entre las colaboraciones destacan nombres como Paty Cantú, Los Auténticos Decadentes, Banda El Recodo, Coti Sorokin, La Vela Puerca, Don Tetto, Karina La Princesita, Benjamín Amadeo, La Konga y Neto Peña, quienes aportan su estilo a un proyecto que apuesta por la diversidad musical sin perder la identidad de la agrupación.

La Banda El Recodo es uno de los artistas invitados por parte de México / Especial

Tracklist de “Caligaris Sí” Viento a tu favor Ft. Paty Cantú El reloj me miente Ft. Justo (Silvestre y La Naranja) Mi Vida sin Tu Vida Ft. Los Auténticos Decadentes y Banda el Recodo Hoy Flasheaba Ft. Benjamin Amadeo Mala Junta Ft. La Konga y Neto Peña Caligaris Sí Confinado Ft. La Vela Puerca Hablar de Flores Ft. Coti Sorokin Tengo Ft. Don Tetto El Sin Cabeza Ft. Alan Sutton y las Criaturas de la Ansiedad Tú Infeliz Ft. Karina La Princesita

La banda adelantó además que este lanzamiento tendrá una continuación, ya que para mediados de agosto está previsto el estreno de una edición deluxe que incluirá nuevas canciones y contenido adicional para sus seguidores.

'Viento A Favor' es el primer sencillo del disco donde aparece Paty Cantú / Especial

“Viento a tu Favor”, el tema que lidera esta nueva etapa

Como carta de presentación del álbum, Los Caligaris eligieron “Viento a tu Favor”, tema grabado junto a la cantante mexicana Paty Cantú. La canción destaca por su energía, el protagonismo de los instrumentos de viento y una atmósfera festiva que refleja perfectamente el concepto general del disco.

El sencillo llega acompañado de un videoclip oficial cargado de humor, dinamismo y situaciones divertidas, elementos que han sido parte fundamental del universo creativo de la banda desde sus inicios. La colaboración con Paty Cantú representa además uno de los momentos más destacados del álbum, al unir dos propuestas musicales con gran conexión con el público latinoamericano.

La portada del disco fue creada por un fan de la banda argentina / Especial

Una portada creada por los fans

Uno de los aspectos más especiales del lanzamiento tiene que ver con la portada oficial del disco. Fieles a la cercanía que mantienen con su comunidad, Los Caligaris realizaron un concurso abierto para que sus seguidores enviaran propuestas artísticas inspiradas en el concepto de “Caligaris Sí”.

Tras recibir diversas participaciones, la banda eligió como imagen oficial una creación realizada por uno de sus fans, convirtiendo el arte del álbum en un homenaje a la comunidad que los ha acompañado durante toda su trayectoria.

Este gesto refuerza el mensaje central del proyecto: celebrar la creatividad, la participación y la importancia de seguir apostando por los sueños, una filosofía que Los Caligaris han convertido en sello personal a lo largo de su carrera.