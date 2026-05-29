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Futbol

Guido Pizarro asegura que su objetivo como entrenador es entregarle un título a Tigres

Guido Pizarro, entrenador de Tigres | MEXSPORT
Ricardo Olivares 17:03 - 29 mayo 2026
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El entrenador argentino también destacó a su rival

Guido Pizarro habló previo a la final de la CONCACAF Champions Cup ante Toluca y dejó claro que su objetivo desde su llegada a Tigres siempre ha sido entregarle campeonatos a la afición, ahora desde su nueva faceta como entrenador.

“Desde que llegué a México en Tigres mi ilusión fue regalarle títulos a la gente, como jugador lo hice y estoy convencido de este lado ahora lo voy a hacer”, comentó el estratega felino en conferencia de prensa.

Guido Pizarro y Antonio Mohamed | MEXSPORT

¿Qué dijo sobre Antonio Mohamed?

Pizarro también habló sobre el reencuentro con Antonio Mohamed, técnico de Toluca, recordando las finales y momentos que compartieron en el pasado dentro del futbol mexicano.

“Recién me encontré con el Turco y hablábamos de eso. Sabíamos que nos íbamos a encontrar de vuelta en otra y pasó poco tiempo para estar en esta instancia”, señaló.

Guido Pizarro y Antonio Mohamed | MEXSPORT

La importancia de André-Pierre Gignac

Además, el técnico auriazul destacó la importancia de André-Pierre Gignac dentro de la historia del club y aseguró que el plantel está comprometido en darle una alegría más a la afición y al delantero francés.

“Creo que tanto él como todos los jugadores han marcado una historia en el club. Sabemos la importancia, grandeza y reconocimiento de la gente y de nosotros hacia André pero conscientes que estamos comprometidos para el día de mañana regalarle un título más a la gente”, finalizó.

Tigres celebrando el gol de Gignac mientras Monterrey se retira I MEXSPORT
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