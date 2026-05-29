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Futbol

Tigres inaugura moderno CET para competir en la élite del futbol mexicano

Tigres, en el duelo de Cuartos de Final ante Chivas | IMAGO7
Ricardo Olivares 20:11 - 28 mayo 2026
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El cuadro felino dio un paso importante rumbo a la modernización de su infraestructura deportiva con la inauguración del Centro de Entrenamiento Tigres, un complejo que busca colocar al club a la altura de las mejores instituciones del continente en cuanto a preparación y recuperación física.

En el evento estuvieron presentes Mauricio Doehner, presidente del comité de enlace entre Cemex y Sinergia Deportiva, además de Mauricio Culebro, aún presidente de Tigres, y el alcalde de San Nicolás de los Garza, Daniel Carrillo. También acudieron ex futbolistas históricos de la institución como Juninho y José Rivas, quienes formaron parte del acto protocolario.

El nuevo CET representa una inversión importante para el crecimiento deportivo del club y actualmente se encuentra en su etapa 1, aunque ya cuenta con instalaciones de primer nivel para el trabajo diario del plantel felino.

Dentro de las áreas más destacadas del complejo se encuentran dos canchas de entrenamiento, gimnasio completamente equipado y una amplia zona de rehabilitación enfocada en el alto rendimiento y recuperación de los jugadores.

El CET de Tigres recibirá a Japón durante la Copa del Mundo | CAPTURA
El CET de Tigres recibirá a Japón durante la Copa del Mundo | CAPTURA

La zona médica y de recuperación incluye sauna, dos piscinas, cuatro sillones con compresión, tres cámaras hiperbáricas y un área de crioterapia, herramientas que buscan optimizar el desempeño físico y acelerar los procesos de recuperación del plantel.

Además, el Centro de Entrenamiento Tigres también cuenta con sala de prensa, oficinas deportivas y espacios destinados para el staff del club, concentrando gran parte de la operación diaria de la institución en un solo lugar.

Con este nuevo CET, Tigres fortalece su estructura institucional y deportiva, sumando herramientas modernas para seguir compitiendo en la élite del futbol mexicano e internacional en los próximos años.

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