André-Pierre Gignac se despide de Tigres UANL tras la Final de la Liga de Campeones de la CONCACAF

André-Pierre Gignac estará viviendo sus últimos días como jugador de Tigres. El histórico delantero francés disputará ante Toluca su último partido con la camiseta felina, luego de que surgiera un interés de varios equipos fuera de México.

Gignac y Vigón festejando | MEXSPORT

Aunque al momento no existe ningún acuerdo cerrado ni negociaciones avanzadas con el conjunto estadounidense, la posibilidad de continuar su carrera en el futbol comienza a tomar fuerza. La directiva de Tigres no tendrá contemplada una renovación para el francés, por lo que su ciclo en la institución estará llegando a su fin tras una época llena de títulos y momentos históricos.

Gignac llegó a Tigres en 2015 y cambió para siempre la historia del club. Con goles, campeonatos y liderazgo, el delantero se convirtió en el máximo referente de la institución y en uno de los extranjeros más importantes que han llegado al futbol mexicano. Sin embargo, todo apunta a que su etapa con los felinos terminará al finalizar esta temporada.

Nahuel Guzmán y André-Pierre Gignac en el último título de Liga MX | IMAGO7

Desde hace varios torneos el francés ha venido reduciendo su participación en cancha, situación que también habría influido en la decisión de la directiva auriazul de no extender su contrato. A pesar de ello, el atacante todavía tiene intención de seguir jugando profesionalmente.

Fuentes cercanas al entorno del jugador aseguran que Gignac analizará cualquier oferta que pueda presentarse en las próximas semanas, ya sea de la MLS o de cualquier otro destino que le permita mantenerse activo en el futbol. El francés considera que todavía puede competir a buen nivel y no contempla el retiro inmediato.

Mosaico a Gignac por parte de la afición l IMAGO7

Por ahora, toda la atención está puesta en el duelo ante Toluca, que podría significar la despedida oficial de Gignac con Tigres. De concretarse, sería el cierre de una de las etapas más exitosas en la historia del club regiomontano.

La afición felina, consciente de lo que representa el francés para la institución, podría vivir un momento emotivo en lo que será el último encuentro de André-Pierre Gignac defendiendo los colores auriazules.