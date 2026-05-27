Marcelo Flores podría jugar su primer Mundial con Canadá tras dejar a la Selección Mexicana

El nombre de Marcelo Flores vuelve a estar en el centro de atención rumbo a la Copa del Mundo del 2026. El futbolista de Tigres apareció en la prelista de la Selección de Canadá y ahora está a un paso de cumplir el sueño de disputar su primer Mundial, aunque ya no sería defendiendo los colores del “Tri”.

Marcelo Flores eligió representar a Canadá

Después de haber sido considerado durante años como una de las grandes joyas del futbol mexicano, Marcelo tomó la decisión de cambiar de selección y representar a Canadá, país donde nació.

Canadá incluyó al jugador felino dentro de una prelista de 32 futbolistas que trabajarán en Charlotte, Carolina del Norte, antes de que el entrenador Jesse Marsch entregue la convocatoria definitiva para el Mundial. La lista final será de 26 jugadores.

La presencia de Marcelo Flores en esta preconvocatoria representa un paso importante en su carrera. Durante el Clausura 2026 jugó 13 partidos, nueve de titular, donde marcó tres goles, situación que terminó por abrirle nuevamente las puertas con Canadá.

Marcelo Flores en su debut con la Selección de Canadá en el amistoso ante Islandia | AP

Compartirá vestidor con figuras como Alphonso Davies

El atacante comparte concentración con figuras importantes del conjunto canadiense como Alphonso Davies y Jonathan David, en una selección que llegará al Mundial como una de las anfitrionas y con altas expectativas tras su crecimiento futbolístico en los últimos años.

Marcelo Flores conoce perfectamente lo que significa vestir la camiseta de México. El jugador llegó a debutar con la selección mayor del “Tri” en 2021 y también pasó por distintas categorías juveniles mexicanas, siendo considerado en su momento una de las grandes promesas nacionales.

Alphonso Davies, jugador del Bayern Munich | AP

Marcelo Flores está cerca de cumplir el sueño mundialista

Sin embargo, el futbol le terminó abriendo otro camino. Gracias a su nacionalidad canadiense y tras no consolidarse definitivamente con México, Flores optó por representar a Canadá en este proceso mundialista. Ahora, el sueño que parecía lejano podría hacerse realidad justamente con una selección distinta a la mexicana.

A días del inicio del Mundial 2026, Marcelo Flores está ante la oportunidad más importante de su carrera. De quedarse en la lista definitiva, el jugador de Tigres viviría su primera Copa del Mundo y lo haría siendo parte de una de las selecciones anfitrionas del torneo.