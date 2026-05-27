CDMX se sube a la fiebre del Mundial 2026 con exposición gratuita de arte y futbol

El Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se suma a la fiebre mundialista con una exhibición gratuita en el Antiguo Palacio del Arzobispado, inaugurada este miércoles 27 de mayo y que permanecerá abierta hasta el próximo 27 de septiembre.

Exposición: De Ritos y Tiros: Arte y Patrimonio en la Misma Cancha | Mario Guzmán

La muestra explora el futbol y otros deportes a través de obras de grandes referentes del arte mexicano como Rufino Tamayo, Betsabeé Romero y Pedro Friedeberg, además de memorabilia con recuerdos deportivos de los Mundiales de México 70 y México 86.

La exposición se divide en tres bloques artísticos. El primero, El Círculo Sagrado, reúne piezas relacionadas con el esférico y el movimiento, al tiempo que reconoce al juego de pelota como un ritual cargado de significado político, religioso y cosmológico.

Nueva exposición en el Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público | Mario Guzmán

Posteriormente aparece La Anatomía del Esfuerzo, un espacio enfocado en la representación estética del cuerpo en movimiento y al límite de sus capacidades. Las obras capturan la velocidad, la tensión, el dinamismo y el espíritu competitivo presentes en el deporte.

El último núcleo lleva por nombre La Cancha Global, donde se analiza al futbol y a los grandes eventos deportivos como espectáculos mediáticos y políticos vinculados con la identidad nacional, la globalización, el mercado y la cultura popular. En esta sección destaca un retrato de Lionel Messi realizado por Ricardo Antonio Ortiz Álvarez.

Retrato de Lionel Messi por el artista, Ricardo Antonio Ortiz Álvarez | Mario Guzmán

Antes de culminar el recorrido, los visitantes atraviesan una instalación colectiva conformada por objetos reunidos por trabajadores de la institución, entre ellos boletos de partidos, camisetas, álbumes de estampas, autógrafos, fotografías y balones, que buscan retratar la memoria emocional que genera el deporte.

El Museo de Arte de la SHCP exhibirá gratuitamente De Ritos y Tiros: Arte y Patrimonio en la Misma Cancha del 27 de mayo al 27 de septiembre de 2026, en un horario de martes a domingo de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.