México en las Copas del Mundo: Suiza 1954, sueño que terminó en pesadilla

La participación de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de Suiza 1954 representó uno de los capítulos más complicados en la historia temprana del combinado nacional dentro de los Mundiales. El Tri llegó a territorio suizo como una de las 16 selecciones clasificadas, en una época donde el futbol internacional comenzaba a consolidarse como un espectáculo global.

México quedó ubicado en el Grupo A junto a tres potencias del futbol internacional: Brasil, Yugoslavia y Francia. El formato de competencia de aquel entonces era muy distinto al actual, ya que cada selección solamente disputaba dos partidos de fase de grupos y no enfrentaba a todos los integrantes de su sector.

El debut del combinado mexicano fue ante Brasil, una de las selecciones más poderosas del torneo. El encuentro terminó siendo una auténtica pesadilla para el Tri, que fue ampliamente superado por los sudamericanos y terminó cayendo por marcador de 5-0, dejando en evidencia la enorme diferencia futbolística que existía en aquella época.

México ante Brasil en Suiza 1954 l X:UniformesSelec1

A pesar del duro golpe inicial, México intentó reaccionar en su segundo compromiso frente a Francia. El equipo nacional mostró una versión mucho más competitiva y logró pelear durante varios lapsos del encuentro, aunque finalmente terminó perdiendo 3-2 en uno de los partidos más cerrados que tuvo el conjunto mexicano en sus primeras experiencias mundialistas.

¿Quién fue la figura?

Uno de los futbolistas más destacados del Tri en aquella Copa del Mundo fue Tomás Balcázar, delantero mexicano que logró dejar huella pese a la eliminación temprana. Balcázar marcó uno de los dos goles mexicanos en el torneo durante el duelo frente a Francia, convirtiéndose en uno de los referentes ofensivos del equipo nacional.

Tomás Balcázar como seleccionado mexicano en el Mundial de Suiza 1954 | MEXSPORT

Números del Tri en el Mundial de Suiza 1954

Con esos resultados, la Selección Mexicana concluyó su participación en el último lugar del Grupo A con cero puntos y una diferencia de goles de menos seis. Además, el equipo se despidió sin posibilidades de avanzar a la siguiente ronda, reflejando las dificultades que enfrentaba el futbol mexicano para competir al máximo nivel internacional durante esa etapa histórica.

Jugadores de la Selección Mexicana en el partido ante Brasil en Suiza 1954 l X:UniformesSelec1

En números, México disputó dos partidos, perdió ambos encuentros, recibió ocho goles y anotó únicamente dos tantos. Aunque los resultados estuvieron lejos de ser positivos, el Mundial de Suiza 1954 quedó como una experiencia fundamental en el crecimiento histórico de la Selección Mexicana, que con el paso de las décadas lograría evolucionar hasta convertirse en un habitual protagonista de las Copas del Mundo.