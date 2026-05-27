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Boletos de Junior H en CDMX 2027: precios para el Estadio Ciudad de los Deportes

El cantante regresa a la CDMX en 2027. / Junior H
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 13:25 - 27 mayo 2026
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Junior H regresará a la Ciudad de México con un concierto en el Estadio Ciudad de los Deportes como parte de su “Tour Estadios México 2027” y los boletos ya están disponibles

El intérprete de corridos tumbados se presentará el próximo 30 de enero de 2027 en la capital del país, fecha con la que arrancará oficialmente su nueva gira por México. La venta de accesos comenzó este miércoles 27 de mayo a las 11:00 horas a través de funticket.mx y taquillas físicas.

Junior H se ha convertido en un referente clave del movimiento de los corridos tumbados. / Junior H

¿Cuánto cuestan los boletos de Junior H en CDMX?

Para el concierto de Junior H en el Estadio Ciudad de los Deportes habrá 12 zonas disponibles, con distintas experiencias y ubicaciones dentro del recinto.

Los precios oficiales, ya con cargos por servicio incluidos, quedaron de la siguiente manera:

  • Palcos (Boxes): 6,200 pesos

  • Platea Lateral A P1: 3,720 pesos

  • Platea Lateral B P1: 3,040 pesos

  • Sad Boyz Zone: 2,480 pesos

  • Platea Lateral A P2: 2,360 pesos

  • Freedom: 2,050 pesos

  • Platea Lateral B P2: 1,740 pesos

  • Preferente Lateral P1: 1,670 pesos

  • General: 1,490 pesos

  • Platea Cabecera A: 1,430 pesos

  • Platea Cabecera B: 1,240 pesos

  • Preferente Cabecera General: 870 pesos

Uno de los paquetes especiales disponibles es la Sad Boyz Zone, que incluye acceso anticipado para acercarse más al escenario y artículos conmemorativos del evento.

Junior H arrancará su “Tour Estadios México 2027” con un concierto en el Estadio Ciudad de los Deportes de la CDMX. / Junior H

Junior H arrancará su gira 2027 en la CDMX

La fecha en el Estadio Ciudad de los Deportes será la primera parada del “Tour Estadios México 2027”, con el que Junior H recorrerá varias ciudades del país.

Después de la presentación en la Ciudad de México, el cantante visitará:

  • Morelia

  • Querétaro

  • Puebla

  • Saltillo

  • Torreón

  • Guadalajara

  • Tijuana

  • Mexicali

  • Los Mochis

  • Monterrey

El tour marca una nueva etapa en la carrera del artista, quien se ha consolidado como uno de los nombres más populares del regional mexicano y los corridos tumbados.

¿Dónde comprar boletos para Junior H?

Los boletos para el concierto de Junior H en CDMX pueden adquirirse a través de funticket.mx y en las taquillas físicas autorizadas.

Debido a la expectativa generada por el anuncio del tour, usuarios comenzaron a ingresar desde las primeras horas de la venta para asegurar lugares en las zonas más cercanas al escenario.

El cantante de corridos tumbados recorrerá ciudades como Guadalajara, Monterrey, Puebla y Tijuana durante su nueva gira. / Junior H
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