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Junior H critica prohibición de narcocorridos: “Es el gobierno contra nosotros”, lanza desde Texas

El artista aseguró que en México ya no puede cantar corridos libremente./ IG: @juniorh
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 14:29 - 17 marzo 2026
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El cantante cuestionó las restricciones a los narcocorridos en México y señaló que la medida afecta directamente a los artistas del género

El cantante de corridos tumbados Junior H volvió a colocarse en el centro de la conversación luego de manifestar su inconformidad por las restricciones a los narcocorridos en México, tema que ha generado debate en el ámbito musical y social.

Durante una presentación en Texas, el intérprete aprovechó su encuentro con el público para hablar sobre la situación que enfrentan los artistas del género, especialmente ante las medidas que han sido impulsadas en distintas partes del país.

“Es el gobierno contra nosotros”, lanzó el cantante ante miles de fans./ AP

El momento rápidamente cobró relevancia luego de que se difundiera en redes sociales, donde usuarios reaccionaron tanto a favor como en contra de sus declaraciones.

En un clip difundido en TikTok, Junior H interactúa con la audiencia. El guanajuatense se dice aliviado de presentarse en Texas: “Cómo extraño cantar corridos… no podemos hacer nada, es el gobierno contra nosotros… pero aquí en Austin sí se vale”.

¿Qué hay detrás de las restricciones a los narcocorridos?

En los últimos años, autoridades en México han promovido medidas para limitar la difusión de narcocorridos en espacios públicos, bajo el argumento de evitar la exaltación de la violencia o del crimen organizado.

Estas decisiones han impactado directamente a los artistas del género, quienes han visto reducidas las oportunidades para interpretar este tipo de canciones en conciertos o eventos masivos dentro del país.

Ante este panorama, Junior H expresó su postura al dejar entrever que estas acciones afectan no solo su trabajo, sino también la conexión con su público.

El artista aseguró que en México ya no puede cantar corridos libremente./ AP

Un debate que divide a la industria musical

Las declaraciones del cantante se suman a una discusión más amplia sobre los límites entre la regulación y la libertad de expresión en la música, particularmente en géneros que abordan temas sensibles.

Mientras algunos sectores consideran que las restricciones son necesarias, otros sostienen que se trata de una forma de censura que impacta directamente a la industria.

El tema ha provocado opiniones encontradas en redes sociales, donde seguidores del regional mexicano han mostrado respaldo al artista, mientras otros apoyan las medidas implementadas.

El artista aseguró que en México ya no puede cantar corridos libremente./ IG: @juniorh
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