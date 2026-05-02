VIDEO: Chingu Amiga presume el anillo… le piden matrimonio con estilo oaxaqueño

Antes de convertirse en una de las influencers más queridas en México, Chingu Amiga —Sujin Kim— llegó al país buscando un respiro ante la presión social y laboral que enfrentaba en Corea del Sur, sin imaginar que aquí encontraría no solo estabilidad emocional y profesional, sino también una historia de amor que hoy la tiene en uno de los momentos más felices de su vida: su compromiso.

Con más de 65 millones de seguidores, la creadora de contenido ha construido una comunidad sólida que conecta con su autenticidad y humor, mientras comparte las diferencias culturales entre Corea y México. Sin embargo, ahora su historia ha dado un giro completamente distinto, pues anunció que se casará con su novio mexicano, Rodrigo Vázquez, en una propuesta que sorprendió tanto a ella como a sus seguidores.

Su novio mexicano, Rodrigo Vázquez, escogió Oaxaca para pedirle matrimonio en medio de una fiesta tradicional / Especial

Una pedida de matrimonio que parecía parte de un video

El compromiso no pudo tener mejor escenario que Oaxaca, un lugar que ha fascinado a Chingu Amiga por su riqueza cultural y que además es la tierra natal de su ahora prometido. Lo que parecía una grabación más para redes sociales terminó convirtiéndose en uno de los momentos más importantes de su vida.

“Estábamos grabando un video sobre como en cuánto saldría si hacemos boda en Oaxaca”, contó a la revista Quién.

En ese contexto, la influencer pensó que todo formaba parte del contenido habitual: visitar locaciones, analizar costos y generar material para su audiencia. Incluso cuando comenzaron a surgir detalles extraños, no imaginó lo que estaba por suceder.

“Me sentí de que él estaba raro… pero nada como que sospechara realmente”, confesó.

La influencer no podía creer la sorpresa que le prepararon para la pedida de mano / Especial

El momento que la tomó por sorpresa

La insistencia de Rodrigo por visitar una hacienda específica, la presencia de un wedding planner y los cambios de locación parecían parte del guion, hasta que todo cambió de golpe.

“Yo no quería ir… pero insistieron tanto que dije, bueno, vamos”, recordó.

Fue en ese instante cuando la sorpresa se reveló: Rodrigo se arrodilló frente a ella con el anillo en mano, provocando una reacción completamente inesperada.

El novio es originario de Oaxaca, por eso eligió mezclar su cultura con la de Corea / Especial

“Primero grité… fue como un shock máximo de ‘¿Qué está pasando?’ Estaba como en shock… luego pensé: ‘Esto de verdad está pasando en mi vida’”.

La emoción fue inmediata y desbordante, acompañada de lágrimas y pensamientos espontáneos que reflejan su personalidad.

“Lloré y lloré y lloré… Me preocupé porque estaba en chanclas… no tenía las uñas hechas… y también pensé ‘¿No gastaste tanto?’”.

Las organizadoras tardaron dos días en planear todo para que saliera perfecto el momento / Especial

Un “sí” que une dos culturas

Aunque no recuerda cada palabra exacta debido a la emoción y la música tradicional, hay una frase que quedó marcada en su memoria.

“Desde que te conocí nunca me he arrepentido… me cambiaste mucho… ¿Te quieres casar conmigo?”.

La respuesta fue inmediata: sí. Tras cinco años de relación, la pareja consolida su historia con un compromiso que también refleja la mezcla cultural que los define. Incluso la reacción de su familia en Corea evidenció estas diferencias.

“Mi mamá dijo ‘Ah, por fin’”.

La pareja lleva cinco años de relación y se conocieron por medio de Thinder / Especial

Un cambio de vida: ahora quiere formar una familia

Más allá del compromiso, uno de los aspectos más significativos es el cambio en la forma en que Chingu Amiga ve su futuro. La influencer confesó que antes no deseaba tener hijos debido al entorno competitivo en el que creció.

“Yo en Corea nunca quería tener familia ni bebé. Siempre un niño tenía que ganar a otro… no quería que mi hijo tuviera ese estrés”.

Sin embargo, su experiencia en México transformó esa perspectiva.

“Aquí sí puedo tener bebé… la gente es amable, no hay tanta competencia… hay oportunidades”.

Ahora, por primera vez, contempla la posibilidad de formar una familia.

“Antes decía que no… ahora estoy pensando en uno”.

Una boda con esencia mexicana

Aunque aún no hay fecha definida, la pareja ya comienza a imaginar cómo será su boda, la cual apunta a mantener una fuerte esencia mexicana, especialmente oaxaqueña: “Va a ser artesanal oaxaqueño”.

El vestido, por ejemplo, será una pieza artesanal que refleje su admiración por el trabajo textil mexicano: “Es una magia… cómo hacen uno por uno”.