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Futbol

¡’Se quedó sin cintura’! Raúl Jiménez es exhibido en jugada contra el Arsenal

Raúl Jiménez fue exhibido por Saka l AP
Ramiro Pérez Vásquez 11:53 - 02 mayo 2026
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El atacante mexicano mostró sus deficiencias defensivas

Raúl Jiménez se ha llevado nuevamente los reflectores dentro de la Premier League, aunque en esta ocasión no fue por su brillantez en el ataque sino por su falta de oficio defensiva y terminó siendo ridiculizado por la ofensiva del Arsenal.

¿Cómo fue la jugada?

El momento ocurrió en el minuto ocho cuando una descolgada por la banda derecha del Arsenal por conducto de Saka encaró, amagó y dejó plantado sobre un pie al mexicano sobre el terreno de juego para verse superado.

Posteriormente, el jugador de los ‘Gunners’ quedó libre para avanzar dentro del área y mandar un centro para que Gyokeres pusiera el primer tanto, antes de los 10 minutos de juego, el momento no pasó desapercibido y rápidamente tomó fuerza esa jugada soberbia del atacante. 

Raúl Jiménez en partido vs Arsenal l AP

Goleada en el primer tiempo 

El Arsenal firmó una primera mitad contundente frente al Fulham, resolviendo prácticamente el encuentro antes del descanso tras el primer tanto de Gyokeres los locales seguirán encontrando espacios y dejar una losa pesada sobre los Cottagers antes del descanso.

Al minuto 39, Bukayo Saka culminó una gran jugada por la banda derecha, tras una asistencia precisa del sueco Viktor Gyokeres, quien desbordó y sirvió el balón para que el inglés definiera con calidad el 2-0. 

Saka apareció en el partido vs Fulham l AP

Los dirigidos por Mikel Arteta mantuvieron la presión en los minutos finales de la primera parte. El Fulham, superado en ritmo e intensidad, no logró contener las llegadas constantes del rival. Ya en el tiempo agregado, apareció nuevamente el sueco.

Gyokeres sigue anotando en la Premier League l AP

El exdelantero del Sporting Lisboa se elevó dentro del área y conectó un certero cabezazo que significó el tercer tanto del encuentro, ampliando la ventaja a un contundente 3-0 antes del silbatazo del medio tiempo. 

La anotación terminó por sentenciar anímicamente al Fulham, que se marchó al descanso con pocas respuestas ante el vendaval ofensivo del Arsenal. La defensa visitante mostró fisuras constantes, especialmente por los costados. 

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