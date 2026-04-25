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Futbol

Raúl Jiménez recupera la titularidad con Fulham en victoria sobre Aston Villa

Raúl Jiménez celebra con Fulham | AP
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 07:50 - 25 abril 2026
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El mexicano salió del banquillo de suplentes y comenzó en el XI inicial de los Cottagers por primera vez en semanas

El 'Lobo de Tepeji' vuelve al once inicial. Fulham dio la campanada de la jornada al vencer 1-0 al Aston Villa, en el duelo que significó el regreso de Raúl Jiménez a la titularidad luego más de un mes como suplente.

Tras tres encuentros consecutivos partiendo desde el banquillo, el delantero mexicano volvió a figurar como la punta de lanza de los "Cottagers". Jiménez no iniciaba un partido de liga desde el pasado 15 de marzo, y su presencia física y capacidad de asociación fueron claves para desarticular a uno de los equipos más sólidos del campeonato.

Raúl Jiménez llegando a Craven Cottage | X: @FulhamFC
Raúl Jiménez llegando a Craven Cottage | X: @FulhamFC

RAÚL JIMÉNEZ VUELVE AL XI INICIAL

Desde el silbatazo inicial, Jiménez se mostró participativo, sirviendo como poste para las llegadas de Emile Smith Rowe y Harry Wilson. Apenas al minuto 7, el "Lobo de Tepeji" estuvo cerca de abrir el marcador con un cabezazo certero tras un centro de Chukwueze, obligando a una estirada espectacular del "Dibu" Martínez.

Aunque no se reflejó en el marcador personal, la labor de sacrificio de Raúl permitió que el Fulham mantuviera la presión en campo rival. El único tanto del encuentro llegó al minuto 43, obra de Ryan Sessegnon, quien conectó un remate de pierna zurda tras una serie de avisos previos de la ofensiva local.

Raúl Jiménez | AP

En la segunda mitad, el Aston Villa —actualmente el cuarto mejor equipo de la temporada— volcó sus piezas al frente con los ingresos de Douglas Luiz y Leon Bailey. Sin embargo, la estructura defensiva liderada por Joachim Andersen y la seguridad de Bernd Leno bajo los tres palos mantuvieron la ventaja mínima.

Jiménez abandonó el terreno de juego al minuto 66 bajo el reconocimiento de su afición, dejando su lugar a Rodrigo Muniz para refrescar el ataque en el tramo final del encuentro.

Fulham vs Aston Villa | AP

BUENAS NOTICIAS PARA FULHAM Y EL TRI

Con este resultado, el Fulham no solo corta la inercia positiva de los "Villans", sino que mantiene vivas sus esperanzas matemáticas de clasificar a competiciones europeas la próxima campaña.

Para Raúl Jiménez, esta titularidad representa un mensaje de confianza por parte del cuerpo técnico en el cierre de temporada, reafirmando que el atacante mexicano sigue siendo una pieza vital en el esquema de los de Londres, una gran noticia también para la Selección Mexicana que ya tiene la Copa del Mundo a la vuelta de la esquina.

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