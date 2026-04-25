Chucky Lozano totalmente descartado en San Diego FC

Hirving “Chucky” Lozano atraviesa uno de los momentos más complejos de su carrera, luego de ser completamente descartado por el San Diego FC en plena temporada 2026 de la MLS. El atacante mexicano, que llegó como una de las figuras del proyecto, ha dejado de tener protagonismo incluso en un contexto donde el equipo sufre por resultados negativos y múltiples lesiones.

La situación sorprende si se toma en cuenta que el conjunto californiano no ha logrado replicar el rendimiento de su campaña debut, cuando terminó como líder de la Conferencia Oeste y alcanzó la Final. Sin embargo, el técnico Mikey Varas ha sido claro sobre el futuro inmediato del delantero: no contempla su regreso al primer equipo bajo ninguna circunstancia.

Chucky Lozano en la MLS | @ HirvingLozano70

Sin lugar para Lozano en el equipo

El distanciamiento entre Lozano y el cuerpo técnico comenzó desde la pretemporada, cuando surgieron diferencias respecto a decisiones deportivas. A partir de ese momento, el atacante mexicano fue perdiendo protagonismo de forma progresiva, primero en entrenamientos y posteriormente en convocatorias oficiales.

La situación escaló debido a actos de indisciplina, como retrasos y ausencias en las instalaciones del club, lo que derivó en una postura más estricta por parte del entrenador. Estas acciones terminaron por cerrar cualquier posibilidad de reintegración, a pesar de las necesidades deportivas del equipo.

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¿Tiene salida el Chucky Lozano en este escenario?

Aunque Lozano continúa entrenando y recibiendo su salario (que supera el medio millón de dólares mensual), su panorama deportivo es limitado. A pesar de no haber sido separado formalmente del club, su rol dentro de la institución es inexistente en términos competitivos.

Durante el periodo en que se definió su exclusión del proyecto, su entorno exploró opciones para encontrarle acomodo en otro equipo. Entre las alternativas se planteó incluso una reducción salarial con el objetivo de garantizar minutos de juego, pero el futbolista rechazó esa posibilidad.

Chucky Lozano con San Diego FC | IMAGO7

Actualmente, el delantero aún podría cambiar de equipo durante las ventanas de transferencias que manejan las ligas en Estados Unidos. No obstante, la falta de actividad y la percepción generada por su situación disciplinaria complican cualquier movimiento en el corto plazo.

Con contrato vigente hasta diciembre de 2028, el futuro de Lozano permanece incierto. Su continuidad sin minutos en San Diego FC lo mantiene fuera del plano competitivo, en un momento clave de cara a posibles convocatorias con la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo.