‘El último viernes’: Jugadoras de Mazatlán rompen en llanto tras su último partido en Liga MX

Las despedidas continúan en el puerto de Mazatlán; primero con los jugadores del primer equipo masculino y ahora con las chicas de la Liga MX Femenil, mismas que no pudieron evitar caer en llanto tras el pitido final en el duelo de su derrota ante Tijuana, el cual significó su posible última aparición en el máximo circuito.

Lucy Ortíz en Liga MX Femenil I IMAGO7

Dolorosa despedida

Durante el cierre del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, Xolos recibió a las Cañoneras de Mazatlán en el duelo correspondiente a la Jornada 17. Desafortunadamente, el equipo morado no pudo despedirse con victoria (caso contrario a la rama varonil), por lo que la amargura fue mayor.

Mazatlán, dirigido por Nicolás Morales, cayó con un 2-0 en la cancha del Estadio Caliente a manos de un Tijuana comandado por Fernando Samayoa, el cual cerró el campeonato con una victoria que poco y nada les sirvió en sus aspiraciones de Liguilla.

Vanessa Sánchez, jugadora de Mazatlán I IMAGO7

Tras el pitido final, varias jugadoras cañoneras no pudieron evitar caer en llanto, pues para muchas este pudo ser su último partido dentro de la Primera División del futbol mexicano, mientras que para otras solo fue la emotividad del momento.

¿Cómo le fue a Mazatlán en el Clausura 2026?

Las Cañoneras hicieron un mejor campeonato que su contraparte de Liga MX, pues el equipo morado logró cerrar el Clausura 2026 en la posición 12 con 18 puntos, dejando una última racha de cinco victorias, tres empates y nueve derrotas, pero estando a casi 10 unidade de puestos de Liguilla.

Mazatlán Femenil en Liag MX Femenil I IMAGO7

En cuanto Tijuana, las Xolas no lograron la clasificación, pues en las 17 fechas del campeonato sumaron 28 puntos, quedando a uno de puestos de Liguilla y cerrando en la posición nueve, debajo de las Bravas de Juárez.

Finalmente, tras cinco años, termina la historia de uno de los equipos que se convertirán en recuerdos de un plantel que vivió una breve etapa en el balompié nacional, mismo que pasó sin pena ni gloria, debutando en un Apertura 2021 y diciendo adiós en un Clausura 2026 en un último viernes.