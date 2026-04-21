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Futbol

¡Dejan ir la clasificación! Juárez pierde puntos importantes ante Chivas en partido pendiente de la Fecha 11

Carolina Jaramillo peleando el balón ante su excompañera Miriam Castillo | Imago7
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 21:21 - 20 abril 2026
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Las Rojiblancas tuvieron que sacar el resultado en los últimos minutos

Juárez ha dejado ir la posibilidad de vencer a Guadalajara en el Estadio Olímpico Benito Juárez; con este resultado, las 'Bravalácticas' se acercan a una posible clasificación; sin embargo, han dejado ir dos puntos clave que le habrían dejado las puertas abiertas a la Liguilla.

El empate de Chivas llegó en los últimos minutos del juego, además de que se quedaron bastante cerca de poder ganar, a pesar de que fue un partido que tuvo muy pocas emociones, la mayoría de ellas al final del compromiso.

Juárez Femenil tomó ventaja ante Chivas | MEXSPORT
Juárez Femenil tomó ventaja ante Chivas, pero no fue suficiente | MEXSPORT

Un partido en cámara lenta

A pesar de que el marcador tuvo un empate a un gol en el marcador, la realidad es que estos goles tardaron en llegar, pues a lo largo del primer tiempo y gran parte del segundo, los dos equipos parecía que se habían olvidado de jugar.

Muy pocas emociones se dieron en la primera parte del duelo, entre ellas algunas tarjetas amarillas provocadas por el incremento de emociones en el campo fronterizo, pero realmente nada sucedió, manteniendo el cero en ambas porterías para así ir al segundo tiempo con todo por jugarse.

Festejo de gol de las Bravas | Imago7

También la segunda mitad fue una en la que por poco no se logra nada; no obstante, las Bravas quisieron sacar el resultado a su favor antes que su rival y al minuto 63, Grace Asantewaa vio adelantada a Celeste Espino, logrando poner al frente a sus compañeras, pero la ventaja no fue algo que pudieran conservar por el resto del partido.

La superioridad de las fronterizas fue solo en el marcador, ya que conforme fue pasando el tiempo, se terminaron echando para atrás, provocando que Guadalajara se hiciera del balón. Todo esto también desenlazó en un tiro libre a favor de las visitantes, en el cual Caro Jaramillo aprovechó para 'madrugar' a sus rivales, por lo que un autogol de Yunaira López terminó por dar las cifras definitivas del compromiso.

Chivas empató al minuto 84 | Imago7

¿Qué le queda a ambos equipos?

Con este resultado, Juárez por el momento es el último equipo que clasifica a la Liguilla, por lo que se estaría enfrentando a Monterrey; sin embargo, el haber dejado dos puntos en el partido, las deja solamente una unidad por encima de Tijuana. Mientras tanto, Chivas se mantiene en el quinto lugar con 33 puntos, ya completamente clasificadas.

Los últimos partidos de ambos equipos serán los siguientes: Chivas recibirá a Toluca en el Estadio Akron para definir el puesto con el que llegarán a la Liguilla, mientras que las Bravas van a visitar a Atlas en el Estadio Jalisco; si ganan, estarán en la siguiente ronda, si pierden o empatan, tendrán que esperar más resultados, específicamente del Tijuana ante Mazatlán.

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