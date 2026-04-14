Liga MX Femenil: Así marcha la Liguilla al momento del Clausura 2026

Se acerca la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX femenil y, por ahora, el panorama se pinta emocionante. A falta de que se juegue la Jornada 17 -misma que se celebrará tras la pausa de la Fecha FIFA- ya están definidos la mayoría de los invitados a la Fiesta Grande. Sin embargo, el orden de la tabla todavía puede modificarse bastante y cambiar los enfrentamientos que se verán en Cuartos de Final.

¿Qué equipos ya están clasificados?

Por ahora, con una jornada por disputarse, solo queda un boleto para la Fiesta Grande, mismo que está destinado para un conjunto fronterizo. FC Juárez y Xolas de Tijuana son los clubes que están en la lucha por ese último lugar, ambos con 25 puntos aunque las Bravas tienen un partido pendiente y la diferencia de goles a su favor.

Juárez Femenil contra Querétaro l MEXSPORT

Será el próximo lunes 20 de abril que las de Juárez reciban a Chivas en el juego pendiente y con un triunfo acercarse más a la clasificación. No obstante, una derrota por dos goles o más las sacaría del Top 8 y entonces dependerían de una derrota de Tijuana en la última fecha para mantener la posibilidad de clasificar a Liguilla por quinto torneo consecutivo.

En cuanto a los equipos clasificados, Rayadas de Monterrey y América están en la parte alta y son los clubes que tienen la posibilidad de pelear por el liderato. En el caso de las regias, enfrentan a Tigres en la última fecha, mientras que las Águilas reciben a Pachuca. Las Tuzas ya no tienen esperanza de finalizar en la primera posición, pero definirán al sublíder en dicho compromiso frente a las azulcremas.

Victoria de Rayadas de Monterrey l MEXSPORT

Las Amazonas, por su parte, a lo máximo que aspiran es al tercer lugar, pero si pierden el Clásico Regio pueden caer hasta el quinto lugar, ya que Chivas y Toluca están apenas a dos puntos de distancia, pero se enfrentan en la última jornada. Además, el Rebaño tiene el mencionado encuentro pendiente contra Juárez, por lo que si gana ambos partidos puede alcanzar el tercer lugar de la tabla, dependiendo de Pachuca.

Por último está Cruz Azul, que cerrará la Fase Regular contra Pumas en casa. Con un triunfo, las cementeras superarán el mejor registro de su historia (30 puntos) y podrán meterse en el quinto lugar de la tabla, dependiendo de lo que pase con Chivas y Toluca en las próximas dos semanas.

Así marcha la Liguilla al momento

Con este panorama, las combinaciones posibles en los Cuartos de Final todavía son varias, pero con la situación actual de la tabla, habría Clásico Joven en esta instancia. Como segundo de la tabla, América se enfrentaría a Cruz Azul, primero en Cuernavaca y después en el Estadio Ciudad de los Deportes. Mientras que Rayadas jugaría contra Bravas, la ida en la frontera y la vuelta en el Estadio BBVA.

Isa Haas con América en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7