¡Dramático! PSG se corona Bicampeón de la Champions League tras vencer en penales al Arsenal

El PSG sigue siendo el rey de Europa. En un partido muy táctico, sin apenas ocasiones, el conjunto de Luis Enrique, con merecimiento, se hizo con una final que ganó en la tanda de penaltis con dos fallos del Arsenal que condenaron al defensivo conjunto de Mikel Arteta.

Luis Enrique como bicampeón de Champions League | AP

Fue un partido que, futbolísticamente, no pasará a la historia con respecto al juego pero sí para un PSG que logra su segundo título consecutivo y, sobre todo, para un Luis Enrique que se postula como el mejor entrenador del mundo tras la marcha de Pep Guardiola del City.

Dembélé tras anotar en la Final de Champions | AP

La segunda estrella del PSG llegó a base de dominio con la pelota, y mucha resistencia pues el Arsenal se puso por delante con un gol muy temprano de Havertz.

Pero Luis Enrique es un genio. Su equipo siguió jugando de la misma forma hasta que, ya en la segunda parte, llegó el tanto de penalti marcado por Dembélé. El Balón de Oro no hizo un gran partido, pero hizo el gol del empate.

Gabriel Magalhaes tras fallar el penal decisivo de la Final de la Champions | AP

De ahí hasta el final, no pasaron muchas cosas, salvo un posible penalti Madueke que no pitaron y que dio paso a unos penaltis en los que la historia se decantó de lado parisino.

Mucho mérito para el Arsenal, pero el Rey de Europa sigue siendo el PSG.