VIDEO: Búfalo parecido a Donald Trump se salva del sacrificio y se vuelve viral

Lo que parecía ser el destino inevitable de millones de animales durante una de las celebraciones religiosas más importantes del mundo musulmán terminó convirtiéndose en una historia tan insólita como viral. En Bangladés, un búfalo albino bautizado como “Donald Trump” fue salvado del sacrificio luego de que el Gobierno interviniera para evitar posibles disturbios provocados por la enorme popularidad que alcanzó el animal en redes sociales.

El peculiar ejemplar llamó la atención de miles de personas debido a una característica muy particular: su sorprendente parecido con el presidente de Estados Unidos. Su pelaje blanco rosáceo, combinado con una llamativa melena rubia peinada hacia un costado, provocó que usuarios de internet comenzaran a compararlo con Donald Trump, convirtiéndolo rápidamente en una celebridad digital.

El animal sería sacrificado durante las celebraciones del Eid al-Adha / Especial

El búfalo que conquistó internet

Con un peso cercano a los 700 kilogramos, el animal fue criado durante meses en la granja Rabeya Agro Farm, ubicada en las afueras de Daca. Su aspecto poco común no tardó en llamar la atención de los visitantes y posteriormente de medios locales, cuyas publicaciones terminaron viralizándose a nivel internacional.

La fama del búfalo creció de tal forma que cientos de personas comenzaron a acudir a la granja únicamente para verlo, fotografiarlo y compartir imágenes en redes sociales. Lo que inició como una curiosidad local terminó convirtiéndose en un fenómeno mundial que acumuló miles de comentarios y reacciones.

Uno de los propietarios de la granja, Nuruddin Jitu, explicó que compraron al animal hace aproximadamente diez meses en la ciudad de Rajshahi y decidieron llamarlo “Donald Trump” precisamente por su apariencia física.

El parecido a la melena del presidente de EU hizo que el búfalo cobrara fama / FB: @whitehouse

El Gobierno intervino para evitar problemas

El búfalo estaba destinado a ser sacrificado durante las celebraciones del Eid al-Adha, la segunda festividad más importante del calendario islámico, una fecha en la que millones de animales son sacrificados como parte de las tradiciones religiosas.

Sin embargo, el creciente interés público generó preocupación entre las autoridades, quienes temían que la muerte del animal provocara reacciones negativas o situaciones de desorden entre los numerosos visitantes que acudían diariamente a verlo.

“El ministro del Interior ha ordenado que el búfalo sea devuelto a la granja para evitar el caos. Más adelante se tomará una decisión sobre su futuro”, declaró a la EFE Faisal Hassan, portavoz del Ministerio del Interior de Bangladés.

El gobierno de Bangladés pidió que el búfalo no se sacrificara para no atraer mala suerte / Especial

Una despedida que terminó en rescate

Antes de que se conociera la decisión gubernamental, los responsables de la granja ya habían entregado al animal a su nuevo propietario para cumplir con el sacrificio tradicional.

Incluso organizaron una despedida especial para el famoso búfalo, con alfombra roja, humo de colores y una ceremonia que rápidamente se volvió viral en plataformas digitales.

Sin embargo, la inesperada intervención de las autoridades cambió completamente el destino del animal, que ahora ha regresado a la granja mientras se define qué ocurrirá con él en los próximos meses.

Su fama el internet, logro que el animal no se matara durante una celebración religiosa / Especial

De animal de granja a celebridad mundial

La historia de “Donald Trump” demuestra cómo las redes sociales pueden transformar cualquier acontecimiento cotidiano en un fenómeno global. Lo que comenzó como la curiosidad de algunos visitantes terminó atrayendo la atención de medios internacionales y convirtiendo a un búfalo albino en una de las figuras más comentadas de internet durante los últimos días.

Por ahora, el famoso animal seguirá viviendo en la granja donde alcanzó la fama, mientras miles de usuarios continúan compartiendo fotografías y videos de quien ya es considerado uno de los búfalos más famosos del planeta.