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Futbol

El tridente de oro: Kvaratskhelia, Dembélé y Doué brillan en el éxito del PSG

Kvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé y Désiré Doué | AP
David Torrijos Alcántara
David Torrijos Alcántara 14:33 - 30 mayo 2026
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Los tres elementos del conjunto parisino fueron clave para el Bicampeonato de Champions League

Paris Saint-Germain se convirtió en Bicampeón de la UEFA Champions League, después de vencer al Arsenal en la Puskás Arena en la tanda de penaltis. Esta hazaña confirma que el conjunto francés está en la élite del futbol mundial y una de las claves es el tridente conformado por Ousmane Dembélé, Désiré Doué y Kvicha Kvaratskhelia

¿Cuáles fueron los números del tridente del PSG?

Los números de los tres elementos fueron importantes para lo conseguido a lo largo de la temporada, especialmente el objetivo más grande para el club desde hace años: la Champions League

El Balón de Oro, Dembélé jugó 40 partidos en la temporada, en los que anotó 20 goles y dio 11 asistencias. En la Final ante Arsenal, también apareció al marcar un penalti que significó el empate.

Ousmane Dembélé, jugador del PSG | AP

El atacante francés volvió a demostrar por qué es el Balón de Oro, con su desequilibrio por las bandas y su contundencia en los momentos importantes. Tras su salida del Barcelona, Dembélé encontró el éxito en su país. 

Kvicha Kvaratskhelia tuvo otra temporada de ensueño en Francia, pues con números similares a los de Dembélé, el georgiano reafirmó su estatus de figura dentro de la plantilla dirigida por Luis Enrique.

Kvicha Kvaratskhelia, jugador del PSG | AP

En 48 partidos disputados, Kvicha anotó 19 goles y sirvió 11 asistencias, estadísticas que reflejan el gran trabajo ofensivo del equipo del entrenador español, que además de ellos dos, también cuenta con Doué.

Capacidad de anotar y asistir 

Doué jugó 41 encuentros, en los que marcó 13 tantos y registró 11 asistencias. Los tres elementos ofensivos del PSG tienen la capacidad de anotar, pero también de dar pases de gol, lo que lo hace un tridente completo. 

Acompañados de una plantilla espectacular, con Achraf Hakimi, Vitinha, Nuno Mendes, entre otras figuras, la ofensiva del PSG brilló una temporada más para convertirse en Bicampeón de la Champions League.

Désiré Doué, jugador del PSG | AP
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