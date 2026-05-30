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Futbol

‘Una jugada no representa todo el trabajo’: Mikel Arteta tras el penal fallado de Gabriel Magalhães

Mikel Arteta y Eze tras caer en Champions | AP
Aldo Martínez
Aldo Martínez 15:31 - 30 mayo 2026
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El estratega del Arsenal no señaló a su jugador y dio crédito al buen trabajo de todo su equipo durante la temporada

La Final de la Champions League llegó hasta los momentos más dramáticos. Luego de 120 minutos con un empate a un gol, Arsenal y Paris Saint-Germain se fueron hasta la tanda de penales, la cual quedó definida por Gabriel Magalhães, quien falló el penal decisivo que derivó el título del cuadro parisino.

Mikel Arteta en la Final de la Champions | AP

Dolor tras la final

Tras la dolorosa derrota, el entrenador del equipo Gunner, Mikel Arteta, habló en conferencia de prensa sobre los momentos del partido y en particular del error de Magalhães, asegurando que un mal penal no define una temporada.

No podemos aspirar a que una jugada represente el trabajo hecho, hay que disfrutarlo y vivir el momento todos y cada uno en esta clase de partidos. Hay que tomar la número cinco y estar preparado, puede ser cualquiera, hay que afrontar el juego, él tuvo la calidad para afrontarlo”, declaró Arteta.
Kvaratskhelia vs Arenal en Champions League | AP

Arteta también confesó el dolor que hay en el equipo tras perder una final de Champions, asegurando que el equipo pudo en momentos hacer algo más y así ganar el partido antes de los tiempos extra.

Es parte del dolor que podemos sentir, sabemos que tenemos que mejorar, darle vuelta a la página y seguir trabajando con la calidad que hay alrededor, sabemos que particularmente pudimos hacer cosas mejores, enfrente tuvimos un gran equipo”. añadió.
Gabriel Magalhaes tras fallar el penal decisivo de la Final de la Champions | AP

¿Qué sigue para Arteta y Arsenal?

Luego de una temporada soñada levantando la Premier League y acariciando la Champions League, Arsenal volverá el domingo a Inglaterra, esto por el festejo que tenían programado para celebrar su obtención de la liga luego de más de 20 años de sequía.

Tras el desfile el club romperá filas y los seleccionados irán con sus naciones para disputar la Copa del Mundo 2026, la cual tendrá inicio el 11 de junio desde el Estadio CDMX. Tras la justa veraniega, el equipo comenzará su temporada en busca de hacer nuevamente historia.

Gabriel Magalhaes tras fallar el penal en la Final de Champions | AP
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