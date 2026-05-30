‘Mbappé, mira cómo lo conseguimos’: Aficionados del PSG se burlan del francés

El Paris Saint-Germain escribió una nueva página dorada en su historia al conquistar el bicampeonato de la Champions League tras imponerse al Arsenal en una dramática tanda de penales. Sin embargo, más allá del título, uno de los nombres que más resonó durante los festejos fue el de Kylian Mbappé, ausente en el logro pero presente en la memoria de la afición.

El Parque de los Príncipes se convirtió en una auténtica fiesta tras el silbatazo final. Miles de aficionados celebraron el título europeo con cánticos, bengalas y mensajes cargados de emoción, entre los que destacó uno que rápidamente se volvió viral: “¡Mbappé, mira cómo lo conseguimos!”, recordando al delantero francés que nunca pudo levantar la Champions con el club parisino.

CAPTURA DE PANTALLA

Mbappé, protagonista sin estar en la cancha

A pesar de no formar parte del plantel campeón, Mbappé fue uno de los grandes protagonistas indirectos de la celebración. Su salida del club dejó una huella profunda, y para muchos aficionados, este título también tiene un significado especial en relación con su historia dentro del PSG.

Durante años, el delantero fue la cara del proyecto parisino en Europa, quedándose a las puertas de la gloria en múltiples ocasiones. Por ello, el bicampeonato sin su presencia generó sentimientos encontrados entre los seguidores, quienes no olvidan su aporte, pero también celebran una nueva era.

Kylian Mbappé y Franco Mastantuono | x:@realmadrid

Una final intensa ante Arsenal

En cuanto al partido, el PSG y el Arsenal protagonizaron una final vibrante, llena de tensión y momentos clave. Ninguno de los dos equipos logró imponerse en el tiempo reglamentario ni en la prórroga, llevando la definición hasta los penales, donde el conjunto francés mostró mayor efectividad.

El Arsenal, por su parte, dejó escapar la oportunidad de conquistar Europa en un duelo sumamente parejo. A pesar de su esfuerzo, la falta de contundencia en los momentos decisivos terminó inclinando la balanza a favor del PSG.

Mikel Arteta y Eze tras caer en Champions | AP

El bicampeonato confirma la consolidación del proyecto parisino en la élite del futbol europeo. Tras años de inversión y cambios estructurales, el equipo finalmente logró establecerse como una potencia capaz de dominar el torneo más prestigioso del continente.

Mientras tanto, la figura de Mbappé seguirá ligada a la historia reciente del club, aunque este título haya llegado sin él. La imagen de los aficionados coreando su nombre en medio de la celebración deja claro que su legado sigue vivo.

Con este triunfo, el PSG no solo celebra un nuevo trofeo, sino también el inicio de una etapa distinta, donde el éxito colectivo parece imponerse sobre las individualidades, incluso cuando se trata de una estrella del tamaño de Mbappé.