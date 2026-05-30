Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Imágenes sensibles! Así quedó la brutal herida de Kvaratskhelia

Kvaratskhelia en la Final de la Champions | AP
Aldo Martínez
Aldo Martínez 14:46 - 30 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
El atacante del Paris Saint-Germain sufrió un duro golpe en la pierna derecha

La Gran Final de la UEFA Champions League no solo dejó a Paris Saint-Germain como un nuevo Bicampeón, sin embargo, el duelo ante el Arsenal también trajo mucha polémica y jugadas clave, además de múltiples golpes que resultaron importantes para el transcurso del juego.

Kvicha Kvaratskhelia, jugador del PSG | AP

¿Cómo fue la herida de Kvaratskhelia?

Durante el transcurso del juego uno de los futbolista que más sacrificio físico mostró fue el georgiano, Kvaratskhelia, quien además de eso sufrió una grave herida durante el partido, el cual dejó una herida expuesta.

El futbolista del PSG cayó al césped luego de una dura jugada individual, sin embargo, este no se levantó de inmediato y se llevó la mano a la pierna derecha. Las cámaras pudieron captar como quedó el jugador, mostrando que sufrió una herida cerca de la rodilla.

Kvaratskhelia en la Final de la Champions League | AP

El futbolista no tuvo que recibir ayudas médicas pero si se puso un poco de agua en la ardilla y sigo jugando, dejando en claro cómo llega a ser la exigencia de jugar una final de Champions League, donde no se puede dejar nada al azar.

La imagen de la herida rápidamente se volvió viral en redes sociales, generando todo tipo de reacciones entre aficionados y analistas, quienes destacaron tanto la gravedad del golpe como la resistencia del jugador georgiano. Algunos incluso cuestionaron la falta de revisión arbitral en la situación.

CAPTURA DE PANTALLA

PSG Bicampeón

Luego de 120 minutos y nueve penales, el equipo del PSG se coronó en el Puskas Arena de Budapest como el regente del campeonato de Europa, además de unirse a la sala de los grandes al ser Bicampeón, pues hace un año hizo lo propio al vencer al Inter de Milán en el Allianz Arena.

Paris Saint-Germain logró consolidar su proyecto y una vez más demostró que la generación que comanda Luis Enrique es sin duda una de las más grandes en la historia del futbol, dejando una plantilla que de seguir fortaleciéndose podría formar una dinastía en el viejo continente.

PSG Bicampeón de Champions League | AP
Lo Último
15:40 El dilema de Mbappé ante un PSG bicampeón de Europa
15:31 ‘Una jugada no representa todo el trabajo’: Mikel Arteta tras el penal fallado de Gabriel Magalhães
15:23 Muere figura clave detrás del éxito de "Star Wars" a los 80 años; ganó un Oscar por su trabajo
15:20 Billy Álvarez y Víctor Velázquez: el conflicto entre los dos últimos presidentes de Cruz Azul
14:46 ¡Imágenes sensibles! Así quedó la brutal herida de Kvaratskhelia
14:44 La revancha de la final de la Liga MX Toluca vs Tigres
14:33 Detienen al alcalde de Cuautla, Morelos; suman más de 85 funcionarios capturados en Operativo Enjambre
14:33 El tridente de oro: Kvaratskhelia, Dembélé y Doué brillan en el éxito del PSG
14:20 Este es el posible XI de Tigres ante Toluca en la Gran Final de Concacaf
14:16 VIDEO: Búfalo parecido a Donald Trump se salva del sacrificio y se vuelve viral