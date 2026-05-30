¡Imágenes sensibles! Así quedó la brutal herida de Kvaratskhelia

La Gran Final de la UEFA Champions League no solo dejó a Paris Saint-Germain como un nuevo Bicampeón, sin embargo, el duelo ante el Arsenal también trajo mucha polémica y jugadas clave, además de múltiples golpes que resultaron importantes para el transcurso del juego.

Kvicha Kvaratskhelia, jugador del PSG | AP

¿Cómo fue la herida de Kvaratskhelia?

Durante el transcurso del juego uno de los futbolista que más sacrificio físico mostró fue el georgiano, Kvaratskhelia, quien además de eso sufrió una grave herida durante el partido, el cual dejó una herida expuesta.

El futbolista del PSG cayó al césped luego de una dura jugada individual, sin embargo, este no se levantó de inmediato y se llevó la mano a la pierna derecha. Las cámaras pudieron captar como quedó el jugador, mostrando que sufrió una herida cerca de la rodilla.

Kvaratskhelia en la Final de la Champions League | AP

El futbolista no tuvo que recibir ayudas médicas pero si se puso un poco de agua en la ardilla y sigo jugando, dejando en claro cómo llega a ser la exigencia de jugar una final de Champions League, donde no se puede dejar nada al azar.

La imagen de la herida rápidamente se volvió viral en redes sociales, generando todo tipo de reacciones entre aficionados y analistas, quienes destacaron tanto la gravedad del golpe como la resistencia del jugador georgiano. Algunos incluso cuestionaron la falta de revisión arbitral en la situación.

CAPTURA DE PANTALLA

PSG Bicampeón

Luego de 120 minutos y nueve penales, el equipo del PSG se coronó en el Puskas Arena de Budapest como el regente del campeonato de Europa, además de unirse a la sala de los grandes al ser Bicampeón, pues hace un año hizo lo propio al vencer al Inter de Milán en el Allianz Arena.

Paris Saint-Germain logró consolidar su proyecto y una vez más demostró que la generación que comanda Luis Enrique es sin duda una de las más grandes en la historia del futbol, dejando una plantilla que de seguir fortaleciéndose podría formar una dinastía en el viejo continente.