PSG se une a la lista de bicampeones de Champions League

Con el reciente bicampeonato del Paris Saint-Germain, conseguido tras imponerse al Arsenal en la final de la UEFA Champions League 2025-26, el conjunto francés se unió a una de las listas más exclusivas del futbol mundial: la de los clubes capaces de defender con éxito la corona europea.

Gabriel Magalhaes tras fallar el penal decisivo de la Final de la Champions | AP

El equipo dirigido por Luis Enrique revalidó el título conquistado un año antes y se convirtió en el primer club, fuera del Real Madrid, que logra repetir campeonato en la era moderna de la Champions League.

Ante este panorama recordamos los clubes que han conseguido un bicampeonato en el certamen más importante de clubes.

Luis Enrique como bicampeón de Champions League | AP

El Real Madrid conquistó las primeras cinco ediciones del torneo entre 1956 y 1960, convirtiéndose en el primer bicampeón y estableciendo una marca que continúa siendo una de las más impresionantes en la historia del futbol mundial.

Tras el dominio merengue aparecieron otros clubes que dejaron huella en el futbol europeo. El Benfica se coronó campeón en 1961 y 1962, mientras que el Inter de Milán logró repetir el título en 1964 y 1965. A principios de la década de los setenta fue el turno del Ajax, que encabezado por una generación legendaria consiguió tres campeonatos consecutivos entre 1971 y 1973.

Nottingham Forest campeón de la Champions League | UEFA

La estafeta fue tomada por el Bayern Múnich, que también construyó una época dorada al conquistar tres Copas de Europa seguidas entre 1974 y 1976. Poco después, Inglaterra vivió una etapa de dominio continental gracias al Liverpool, campeón en 1977 y 1978, y al Nottingham Forest, que sorprendió al continente al conquistar las ediciones de 1979 y 1980.

El último bicampeón antes de la transformación del torneo en la moderna UEFA Champions League fue el AC Milan. El conjunto italiano, liderado por una de las generaciones más recordadas de su historia, levantó el trofeo en 1989 y 1990 para cerrar una era de grandes dinastías europeas.

AC Milan quedó campeón de la Champions en 1989-90 | X @ChampionsLeague

Durante más de dos décadas, ningún equipo pudo repetir el título bajo el nuevo formato de la Champions League. Clubes históricos como Barcelona, Manchester United, Bayern Múnich y Milan estuvieron cerca, pero ninguno consiguió defender exitosamente su corona.

Esa racha terminó con el Real Madrid, que volvió a hacer historia al conquistar las ediciones de 2016, 2017 y 2018, convirtiéndose en el único equipo que ha logrado ganar la Champions League de manera consecutiva en la era moderna del torneo.

En total, con el título del PSG son solo nueve clubes han conseguido el bicampeonato europeo, una lista que reúne a algunas de las instituciones más importantes en la historia del futbol. Su capacidad para mantenerse en la cima durante más de una temporada confirma que conquistar Europa una vez es difícil, pero hacerlo dos años seguidos es una hazaña reservada para los verdaderamente grandes.