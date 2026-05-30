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¿Ya los viste? Así lucen los baños inteligentes instalados en la Ciudad de México

Así lucen los nuevos baños inteligentes instalados en la Ciudad de México. / Georgina Sánchez
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 13:37 - 30 mayo 2026
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La CDMX comenzó la instalación de baños inteligentes en distintos puntos de la capital como parte de los preparativos rumbo al Mundial 2026

Los nuevos baños inteligentes ya comenzaron a aparecer en algunos puntos de la Ciudad de México y han despertado la curiosidad de peatones. Se trata de una iniciativa impulsada por el Gobierno capitalino para modernizar la infraestructura urbana antes de la llegada del Mundial de Futbol 2026.

Los baños inteligentes forman parte de los preparativos de la CDMX rumbo al Mundial 2026. / Georgina Sánchez

¿Cómo son los baños inteligentes de CDMX?

Los sanitarios cuentan con:

  • Inodoro automatizado.

  • Lavabo de acero inoxidable.

  • Dispensadores de jabón y papel.

  • Secador de manos.

  • Cambiador para bebés.

  • Barras de apoyo para personas con discapacidad.

  • Iluminación automática mediante sensores.

  • Sistema de ahorro de agua.

Así lucen por dentro los nuevos baños inteligentes instalados en la Ciudad de México. / Georgina Sánchez

¿Dónde están los baños inteligentes de la CDMX?

Los primeros baños inteligentes fueron instalados en zonas de alta afluencia de personas:

  • Uno frente a la Biblioteca de México, en La Ciudadela

  • Dos en las inmediaciones del Monumento a la Revolución

  • Dos cerca del Jardín del Arte Sullivan

  • Dos más en la Zona Rosa, ubicados en Chapultepec y Liverpool

La meta de las autoridades es ampliar la red de sanitarios inteligentes en distintos puntos estratégicos de la capital durante los próximos meses.

¿Cómo funcionan estos sanitarios inteligentes?

Cada usuario dispone de hasta nueve minutos para utilizar la cabina. Una vez que termina el tiempo, el sistema emite una alerta. Además, el módulo realiza procesos automáticos de limpieza y sanitización para mantener condiciones higiénicas constantes.

Los usuarios tendrán hasta 9 minutos para permanecer dentro del sanitario. / Georgina Sánchez

¿Cuánto cuesta usarlos?

Actualmente algunos operan de forma gratuita durante el periodo de pruebas, pero el plan es que el acceso tenga un costo de 7 pesos. El pago podrá realizarse con la Tarjeta de Movilidad Integrada y, posteriormente, también mediante tarjetas bancarias y efectivo.

Los módulos cuentan con tecnología automatizada y sistemas de limpieza entre usuarios. / Georgina Sánchez
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