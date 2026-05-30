¿Cuánto ha gastado CDMX para el Mundial 2026? Revelan inversión millonaria

A pocos días del arranque de la Copa Mundial de Futbol 2026, la Ciudad de México dio a conocer el monto total de recursos destinados a la modernización de infraestructura y espacios públicos relacionados con la máxima fiesta del futbol.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que la capital ha invertido más de 23 mil millones de pesos en obras de movilidad, agua, drenaje, rehabilitación urbana y espacios deportivos como parte de la preparación para recibir a miles de visitantes nacionales e internacionales.

El anuncio se realizó durante la presentación del Portal de Transparencia para las obras del Mundial, una plataforma que permitirá a los ciudadanos consultar los proyectos ejecutados y los recursos utilizados rumbo a la inauguración del torneo, programada para el próximo 11 de junio.

El gobierno de la CDXM presentó el Portal de Transparencia para las obras del Mundial / Especial

Más de 2 mil obras para transformar la ciudad

De acuerdo con la información proporcionada por la administración capitalina, el gobierno ha destinado recursos para un total de 2 mil 241 obras distribuidas en distintos puntos de la ciudad. Estas acciones abarcan desde mejoras en infraestructura hidráulica hasta proyectos de movilidad, rehabilitación de espacios públicos y fortalecimiento de instalaciones deportivas.

Uno de los rubros que recibió mayor inversión fue el de agua y drenaje, donde se destinaron 7 mil millones de pesos para mejorar la infraestructura hidráulica de la capital. A ello se suman 5 mil 764 millones de pesos orientados a proyectos de movilidad que buscan facilitar el desplazamiento de habitantes y visitantes durante el Mundial.

El dinero se ha repartido en proyectos de movilidad, rehabilitación de espacios públicos e instalaciones deportivas / Especial

Metro y Tren Ligero concentran gran parte de la inversión

Dentro de las obras de movilidad, el Sistema de Transporte Colectivo Metro fue uno de los principales beneficiados con una inversión de 2 mil 463 millones de pesos destinados a mejoras y modernización de diversas instalaciones.

El Tren Ligero también recibió una inyección importante de recursos, alcanzando los 2 mil 387 millones de pesos. A estas obras se agregan proyectos complementarios como el Centrobús del Centro Histórico, que requirió una inversión de 114 millones de pesos.

Asimismo, las líneas 0 y 14 del Trolebús, que todavía se encuentran pendientes de concluir, registran inversiones de 164 y 636 millones de pesos, respectivamente.

El gobierno ha destinado 2 mil 241 obras distribuidas en distintos puntos de la ciudad / Especial

Parque Elevado, ciclovías y repavimentación

En materia de infraestructura urbana, el gobierno capitalino informó que la inversión total alcanzó los 10 mil 358 millones de pesos, destinados a proyectos considerados emblemáticos para esta administración. Uno de los más relevantes es el Parque Elevado y la ciclovía de Calzada de Tlalpan, que serán inaugurados durante los primeros días de enero y cuya inversión asciende a 2 mil 105 millones de pesos.

A ello se suma un programa de repavimentación de vialidades que requirió recursos por 2 mil 600 millones de pesos, además de una estrategia de renovación del alumbrado público que representó una inversión cercana a los mil 800 millones de pesos.

El gobierno capitalino también ha destinado dinero para mejorar el transporte público / Especial

Zona Rosa y Xochimilco también recibieron recursos

Entre las obras destinadas a fortalecer la imagen turística de la capital destacan la rehabilitación de la Zona Rosa, recientemente entregada por las autoridades, con una inversión de 120 millones de pesos.

Por otra parte, los embarcaderos de Xochimilco, uno de los principales atractivos turísticos de la Ciudad de México, recibieron una inversión de 182 millones de pesos para mejorar sus instalaciones y servicios de cara a la llegada de visitantes internacionales durante la Copa del Mundo.

También se destinaron recursos para mejorar la señalética y el balizamiento de vialidades primarias, rubro que representó una inversión de 84.1 millones de pesos.

Todos los cambios son para mejorar la Ciudad de México de cara al Mundial 2026 / Especial

Más espacios deportivos y Utopías rumbo al Mundial

El impulso al deporte también forma parte de la estrategia mundialista. La administración de Clara Brugada informó que se han invertido 472 millones de pesos en la construcción y rehabilitación de canchas de futbol en distintas zonas de la capital con el objetivo de acercar esta disciplina a la población.

Asimismo, uno de los proyectos insignia de la actual administración, las Utopías, recibió una inversión cercana a los 800 millones de pesos para ampliar espacios de recreación, cultura y deporte en diversas alcaldías.