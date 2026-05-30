Amanda podría convertirse en el primer ciclón de la temporada: estos estados serían afectados

La temporada de huracanes 2026 en el océano Pacífico podría registrar en los próximos días la formación de su primer ciclón tropical con nombre. Se trata de una zona de inestabilidad que actualmente es monitoreada por especialistas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y que, de evolucionar favorablemente, recibiría el nombre de "Amanda".

De acuerdo con los reportes más recientes de las autoridades meteorológicas, la posible formación se localiza al suroeste de las costas de Baja California Sur y presenta una probabilidad del 80 por ciento para desarrollo ciclónico durante los próximos siete días, lo que la convierte en uno de los sistemas con mayor potencial observado en el inicio de esta temporada.

Aunque el fenómeno mantiene bajo observación a los expertos, las autoridades aclararon que, por ahora, no existe ninguna alerta de ciclón tropical activa para territorio mexicano ni se prevé un impacto directo sobre las costas nacionales.

La temporada de huracanes 2026 en el océano Pacífico podría registrarse en los próximos días / Magnific

¿Cuándo podría formarse Amanda?

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) informó que la zona de baja presión podría desarrollarse a principios de la próxima semana en aguas abiertas del Pacífico Oriental.

Los especialistas señalaron que las condiciones atmosféricas y oceánicas comienzan a mostrar características favorables para una evolución gradual del sistema, por lo que no se descarta que durante la mitad de la próxima semana alcance la categoría de depresión tropical.

Según el reporte emitido la tarde del 29 de mayo, la probabilidad de formación ciclónica en las próximas 48 horas sigue siendo baja y cercana al cero por ciento. Sin embargo, el pronóstico a siete días elevó significativamente las posibilidades hasta un 80 por ciento.

El fenómeno natural podría impactar a Baja California la siguiente semana / Especial

¿Amanda afectará a México?

Hasta el momento, tanto el Servicio Meteorológico Nacional como el Centro Nacional de Huracanes coinciden en que la zona de baja presión permanecería lejos de las costas mexicanas.

Con corte a las 17:38 horas del pasado viernes 29 de mayo, las autoridades informaron que, aunque el potencial de desarrollo aumentó considerablemente, el sistema no representa un riesgo directo para el país debido a que se desplazaría principalmente hacia el oeste o el oeste-noroeste del océano Pacífico.

No obstante, como ocurre con todos los sistemas tropicales, su evolución continuará siendo monitoreada constantemente debido a que cualquier cambio en su trayectoria o intensidad podría modificar los pronósticos actuales.

Por el momento, no existe ninguna alerta de ciclón tropical activa para territorio mexicano / Maginfic

¿Qué estados podrían registrar lluvias?

Aunque el posible ciclón no tendría impacto directo sobre territorio nacional, la presencia de humedad asociada a sistemas tropicales en el Pacífico suele favorecer lluvias en algunas regiones del occidente y noroeste del país.

Por ahora, los estados que permanecen bajo vigilancia debido a su cercanía relativa con la zona de formación son: Baja California Sur

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Sin embargo, las autoridades recalcan que no existe una amenaza inmediata ni pronósticos de afectaciones severas derivadas de este sistema.

La tormenta tropical Amanda se convertiría oficialmente en el primer ciclón de la temporada / Magnific

Amanda sería el primer ciclón de 2026

En caso de consolidarse como tormenta tropical, Amanda se convertiría oficialmente en el primer ciclón con nombre de la temporada 2026 en el océano Pacífico. Cada año, las autoridades meteorológicas mantienen listas predeterminadas de nombres para los sistemas tropicales. Amanda encabeza la lista correspondiente al Pacífico Oriental para este año.