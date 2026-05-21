¿Ya se soltó el aguacero? Así puedes revisar el mapa de lluvia EN VIVO en CDMX

En plena temporada de lluvias, salir de casa en la Ciudad de México se ha convertido prácticamente en un deporte extremo. Un minuto hay sol… y al siguiente ya estás atrapado entre granizo, tráfico y paraguas volteados por el viento.

Ante las fuertes precipitaciones que se han registrado en las últimas horas tanto en la capital como en municipios del Valle de México, miles de personas buscan saber si la tormenta ya llegó a su colonia o si todavía están a tiempo de salvar la ropa tendida.

Por ello, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) puso a disposición de la ciudadanía un mapa de lluvia en tiempo real y un radar meteorológico que permiten monitorear las precipitaciones prácticamente minuto a minuto.

la Secretaría de Gestión Integral del Agua habilitó un radar meteorológico / Especial

¿Cómo consultar el mapa de lluvia EN VIVO en CDMX?

La plataforma oficial de SEGIAGUA muestra un mapa interactivo con distintos puntos distribuidos en la Ciudad de México y zonas cercanas del Estado de México, donde se registra la intensidad de lluvia detectada por estaciones pluviométricas.

El enlace oficial para consultarlo es el siguiente: 👉 https://data.sacmex.cdmx.gob.mx/pluviometros/index.php/lluvia/mapa

La herramienta permite visualizar qué tan fuerte está lloviendo dependiendo del color que aparece en cada zona.

Se podrá conocer en tiempo real cómo están las lluvias en tu zona / Redes Sociales

¿Qué significa cada color del mapa?

La escala funciona de manera sencilla para identificar rápidamente el nivel de lluvia en cada punto de la ciudad: 🔵 Azul: Sin lluvia

🟢 Verde: Lluvia ligera

🟡 Amarillo: Lluvia regular

🟠 Naranja: Lluvia fuerte

🔴 Rojo: Lluvia intensa

🟣 Morado: Lluvia torrencial

Así que si ves tu colonia pintada de morado… quizá ya sea momento de cancelar planes y sacar las botas.

Hay que consultar los niveles de lluvia para evitar algún contratiempo / Redes Sociales

También existe un radar meteorológico en tiempo real

Además del mapa de lluvias, la dependencia capitalina mantiene activo un radar meteorológico que se actualiza constantemente y permite observar el desplazamiento de tormentas sobre la Ciudad de México y áreas cercanas.

El radar puede consultarse aquí: 👉 https://aplicaciones.sacmex.cdmx.gob.mx/radar-meteorologico/

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), esta herramienta sirve para medir y monitorear fenómenos atmosféricos relacionados con agua, como lluvia, granizo e incluso nieve.

Se podrá tener un monitoreo relacionado con el agua, lluvia, granizo e incluso nieve / Especial

¿Para qué sirve el radar meteorológico?

El SMN explica que este tipo de tecnología funciona prácticamente como si hubiera cientos de pluviómetros enviando información en tiempo real desde distintos puntos.

Gracias a ello, los meteorólogos pueden monitorear: Intensidad de lluvias

Formación de tormentas

Desplazamiento de nubes

Posible caída de granizo

Riesgo de inundaciones

“El radar meteorológico es sin duda una valiosa herramienta con tecnología de punta con que cuentan los meteorólogos para realizar los pronósticos del tiempo”, señala el Servicio Meteorológico Nacional.

Temporada de lluvias mantiene en alerta a la CDMX

Las lluvias recientes han provocado inundaciones, encharcamientos y severos problemas viales en distintas alcaldías de la capital. Por ello, autoridades recomiendan mantenerse atentos a los reportes oficiales, evitar cruzar zonas inundadas y revisar constantemente las plataformas meteorológicas antes de salir de casa.