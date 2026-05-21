‘Duele porque hice prácticamente todo el proceso’: Charly Rodríguez tras ausencia en convocatoria de Javier Aguirre

A unas horas de que arranque la Gran Final de Ida del Clausura 2026 entre la Máquina del Cruz Azul y los Pumas de la UNAM, el día de medios ha dejado grandes momentos con jugadores y directivos, pero sin duda, uno de los que más llamó la atención fue el de Charly Rodríguez, jugador celeste.

Charly Rodriguez formó parte de todo el ciclo mundialista | IMAGO7

¿Qué dijo Charly?

Pese a que el foco de atención está puesto en la Final de la Liga MX, el mediocampista mexicano habló en exclusiva para RÉCORD sobre su ausencia en la convocatoria de Javier ‘Vasco’ Aguirre para el Mundial 2026, donde relató su sorpresa y ‘pena’ por no ser parte de la lista principal luego de vivir todo el ciclo pre mundial con el equipo.

Obviamente te pega el no estar en una lista donde te querias ver, como tú dices creo que hice prácticamente todo el proceso, pero al final son decisiones y se respetan, ahora estoy en una etapa donde estoy disfrutando y creo que si hubiera estado en alguna otra me hubiera costado salir”, confesó Charly para RÉCORD.

Charly Rodríguez marcó un golazo para empatar el partido en el primer tiempo | MEXSPORT

El mediocampista y uno de los capitanes del Azul también declaró que la ilusión de ir a la Copa del Mundo permanece intacta hasta que no salga una lista final, aunque su enfoque ahora está en la Máquina.

Mientras no salga la lista final siempre hay posibilidades, pero estoy plenamente feliz, se lo dije a mis compañeros, tal vez me pierda un mundial pero estoy disputado una final con el equipo” añadió.

Charly Rodríguez y Efraín Álvarez pelando en la Semifinal de ida entre Chivas y Cruz Azul | MEXSPORT

Primero la Final, luego el Mundial

Finalmente, el jugador mexicano fue cuestionado sobre si está felíz de jugar la Gran Final o preferiría estar en la concentración Tricolor, a lo que el futbolista no dudó en recalcar su emoción por estar en una nueva disputa por el título.

Charly Rodriguez y Cruz Azul pelearán el jueves 21 de mayo y el domingo 24 por conseguir su décimo título de liga. Por delante está el superlíder del torneo, Pumas, quien llega con el ímpetu y la garra de querer romper una sequía de 15 años sin levantar un trofeo de Liga MX.