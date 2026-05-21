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Futbol

‘Me ha exigido, aconsejado y apoyado mucho’: Jordan Carrillo sobre su relación con Efraín Juárez

El jugador de Pumas reconoció la labor del técnico Universitario en su nivel
Aldo Martínez
Aldo Martínez 19:19 - 20 mayo 2026
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El central de los Pumas aseguró que el técnico universitario ha sido un factor clave en su nivel futbolístico

Las sorpresas en el futbol mexicano siguen latentes torneo tras torneo y el Clausura 2026 no fue la excepción. Luego de 17 Jornadas, unos Cuartos de Final y unas Semifinales, el equipo de Universidad Nacional llegó a una nueva final de Liga MX, lo que podría significar un octavo título de la mano de jóvenes y grandes promesas del balompié, entre ellas, Jordan Carrillo.

Jordan Carrillo en juego de Liguilla vs América | IMAGO7

Exigencia al límite

Luego de conseguir el anhelado pase a la Gran Final, el equipo de los Pumas ‘sueña’ con su nuevo título luego de 15 años. Uno de los pioneros en este hito del equipo de C.U., Jordan Carrillo, habló en exclusiva para RÉCORD sobre el largo camino que recorrieron para llegar hasta la meta, donde Efraín Juárez fue el gran ‘maestro’ de la obra.

La verdad que desde el día que llegué habló conmigo (Efraín) duramos horas hablando. Me dio confianza, pero en lo que más me pudo aportar fue en exigirme, en nunca dejar que me tranquilizara”, declaró Carrillo para RÉCORD. 
Golazo de Jordan Carrillo ante Pachuca que mete a Pumas en la final | MEXSPORT
Golazo de Jordan Carrillo ante Pachuca que mete a Pumas en la final | MEXSPORT

El ex jugador de Santos enfatizó en cómo Juárez comparte la confianza, apoyo y la exigencia con sus jugadores, dejando aún más en claro el compromiso que semana a semana demuestra el estrafalario estratega mexicano. 

La verdad que me ha apoyado mucho, me ha aconsejado mucho y me ha exigido mucho también y yo creo que eso es lo que ahorita me está dando y obviamente los minutos y la confianza los fui agarrando”, añadió Jordan.
Jordan Carrillo | IMAGO7

¿Octava o décima?

La final del ‘Clásico de la Obsesión’ es sin duda una de las más emocionantes en los últimos años de la Liga MX, pues con dos de los cuatro grandes como protagonistas y con un cierre en Cuidad Universitaria, Pumas busca romper una racha negativa de 15 años sin levantar un título, teniendo enfrente a un club que ya vivió esa racha, Cruz Azul.

Ahora, la Máquina llega como el ‘experimentado’ en finales, pues parte de su plantilla ya disputó una en el Clausura 2024 cuando cayeron ante el América. Por su parte, los Pumas sueñan con su juventud y localía, pues la confianza de Efraín Juárez y el ímpetu de su hinchada jugarán un papel fundamental en el juego de vuelta.

Increíble mosaico de Pumas ante Pachuca | IMAGO 7
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