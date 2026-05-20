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Futbol

¡El más cotizado! Efraín Juárez despierta interés en equipos de la MLS

Efraín Juárez, entrenador de Pumas, previo al partido ante Monterrey | IMAGO7
Rafael Trujillo 16:48 - 20 mayo 2026
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El entrenador de Pumas apunta a tener un par de ofertas al terminar el Clausura 2026

Luego de comandar a Club Universidad al liderato del Clausura 2026 de la Liga MX y a la Final del mismo torneo, Efraín Juárez se ha vuelto uno de los entrenadores más cotizados de cara al mercado de verano y ahora, el mexicano ya tendría múltiples ofertas en puerta.

De acuerdo con información que pudo recabar RÉCORD, el estratega mexicano no ha firmado su continuidad con el conjunto universitario. Ante esto, el DT tendría la posibilidad de evaluar su mejor opción incluyendo algunas de Europa así como de la Major League Soccer.

Efraín Juárez previo a un partido de Pumas en el Clausura 2026 | IMAGO 7
Efraín Juárez previo a un partido de Pumas en el Clausura 2026 | IMAGO7

Interés en Europa

Hace unos meses Juárez, en entrevista para RÉCORD, expresó su deseo de dirigir en el Viejo Continente, especialmente en ligas con un desarrollo formativo tal y como lo son Países Bajos, Noruega o Dinamarca.

Según la información el representante del timonel auriazul ya cuenta con un par de ofertas de equipos de Europa, las cuales podrían subir de valor si es que logra coronarse campeón de liga. Sin embargo, no es el único lugar donde lo están buscando.

Efraín Juárez apuntando al cielo tras el fallo del penal de Henry Martín | MEXSPORT

¿Se va a la MLS?

Según nueva información de RÉCORD, además de las ofertas del Viejo Continente, Efraín Juárez también tiene dos ofertas de la MLS. La misma información, Montreal FC habría sido uno de los equipos que ya preguntó por el futuro del estratega con miras a añadirlo en este próximo verano.

Este no será el primer acercamiento de la MSL con Efraín Juárez pues, hace un par de temporada el San Diego FC tuvo acercamiento con el entrenador para ser quien condujera al equipo en sus primeras campañas como club profesional, sin embargo, al final no se llegó a un acuerdo.

Hay que recordar que, Efraín Juárez ya tiene experiencia en el futbol estadounidense, de hecho, fue justamente en la MLS que inició su carrera como estratega. En el 2020, poco después de retirarse como futbolista, se convirtió en en el auxiliar de Ronny Deila con New York FC, club con el que fueron campeones de la Copa MLS.

Efraín Juárez, DTde Pumas | IMAGO7
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