¿Tormenta en la Final? Este es el pronóstico del clima para el Cruz Azul vs Pumas

La Final de la Obsesión. Contra todo pronóstico, Pumas y Cruz Azul se enfrentarán en la Final del Clausura 2026 de la Liga MX. De los primeros, al inicio del torneo -y luego de la derrota 4-1 contra San Diego FC- parecía que la etapa de Efraín Juárez estaba por terminar. Sin embargo, la directiva le tuvo paciencia y llevó a los universitarios al liderato y a la Final.

En el caso de la Máquina, la directiva tomó la inesperada decisión de despedir a Nicolás Larcamón apenas una jornada antes del final de la Fase Regular y le dio una oportunidad a Joel Huiqui. El exdefensa regresó al equipo a la senda del triunfo después de nueve partidos y en cinco juegos tiene apenas un empate, por cuatro victorias. Por ello, hay altas expectativas en la Final, cuyo primer capítulo será este jueves en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Robert Morales en celebración con Pumas en la Liguilla del Clausura 2026 | IMAGO 7

¿Cuál es el pronóstico del clima para la ida de la Final del Clausura 2026?

Desafortunadamente para los aficionados que asistirán al inmueble en la colonia Nochebuena, por ahora el pronóstico del clima sí contempla la probabilidad de que hay precipitación pluvial. Sin embargo, la buena noticia es que se anticipa que sea por la tarde y no a la hora del partido.

El juego entre la Máquina y los universitarios está programado a las 20:00 horas (tiempo del centro de México) y según el sitio especializado Accuweather, las probabilidades de lluvia para ese momento son del 25% en la alcaldía Benito Juárez. Mientras que el pronóstico de MSN anticipa que la precipitación disminuirá desde las 19:00 horas.

Jugadores de Cruz Azul en celebración ante Chivas | MEXSPORT

En ambos casos adelantan que entre las 14:00 y las 17:00 horas habrá lluvia, con una probabilidad de entre el 50 y el 75%; los dos sitios descartan que haya altas probabilidades de tormenta eléctrica. En este sentido, los seguidores deberán irse preparados con impermeable y con tiempo, por los estragos que causa la lluvia en la Ciudad de México, tanto en el tránsito como en el transporte público.

¿Cómo le ha ido a Cruz Azul en Finales contra Pumas?

La de este torneo será la tercera Final que disputen entre sí Cruz Azul y Pumas, la primera en la era de torneos cortos. La primera vez que se enfrentaron por el título, en la Temporada 1978-79, empataron sin goles en CU, mientras que en el Estadio Azteca la Máquina se impuso 2-0 y logró su sexto título de Liga MX.

Pumas vs Cruz Azul del Clausura 2026 | MEXSPORT