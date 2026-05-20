¿Cuál es el principal medio de movilidad en la CDMX? Te sorprenderás

La movilidad en la Ciudad de México continúa teniendo al Metro como su gran protagonista. De acuerdo con cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro movilizó durante marzo de 2026 a más de 107 millones de pasajeros, consolidándose nuevamente como el principal medio de transporte de la capital y la zona metropolitana.

El informe señala que el Metro registró un crecimiento anual de 2.4 por ciento respecto al mismo periodo de 2025, una cifra que confirma que millones de personas siguen dependiendo diariamente de este sistema para trasladarse entre alcaldías y municipios conurbados del Estado de México.

Aunque otros medios de transporte capitalinos también mostraron incrementos importantes en su afluencia, ninguno logró acercarse a los números que mueve diariamente el Metro de la Ciudad de México.

El Metro ocupa el primer lugar en movilidad al transportar 107 millones 400 mil usuarios en un año / Especial

Metro domina la movilidad en la capital

Según la Estadística de Transporte Urbano de Pasajeros (ETUP) del Inegi, durante marzo pasado el Metro trasladó a 107 millones 400 mil usuarios, colocándose muy por encima del resto de los sistemas de movilidad pública de la capital.

En contraste, el Metrobús —que sigue siendo el segundo sistema más utilizado en la CDMX— registró una caída de 6.1 por ciento en comparación con el año anterior. Mientras en marzo de 2025 movilizó a 38.8 millones de pasajeros, este año bajó a 36.4 millones.

La disminución llamó la atención debido a que el Metrobús suele ser uno de los medios favoritos para recorrer corredores estratégicos de la ciudad; sin embargo, especialistas consideran que las obras, modificaciones viales y saturación en algunas líneas pudieron influir en el descenso.

El Metrobús reportó una caída en movilidad por varios factores / Especial

Cablebús y Trolebús siguen creciendo

El reporte también destaca el importante crecimiento que tuvieron otros sistemas de transporte público, especialmente aquellos que en los últimos años han ampliado sus rutas y cobertura.

El Trolebús fue uno de los que más aumentó su número de pasajeros, con un crecimiento de 29.4 por ciento. Pasó de movilizar 8.7 millones de personas en marzo de 2025 a 11.3 millones durante el mismo mes de este año.

Por su parte, el Cablebús también mantuvo una tendencia positiva al registrar un incremento de 14.7 por ciento, al pasar de 3.8 millones a 4.4 millones de usuarios. La Red de Transporte de Pasajeros (RTP) igualmente reportó una subida de 14.8 por ciento en su afluencia, pasando de 7.9 a 9 millones de pasajeros.

El Cablebús sigue creciendo en la operación diaria dentro del CDMX / Especial

Así se mueve la Zona Metropolitana

El Inegi informó que durante marzo de 2026, todos los sistemas de transporte urbano de la Zona Metropolitana del Valle de México movilizaron en conjunto a 187.6 millones de pasajeros.

La cifra representa un crecimiento anual de 2.4 por ciento respecto al mismo mes de 2025 y confirma el enorme flujo diario de usuarios que dependen del transporte público para llegar a sus trabajos, escuelas y actividades cotidianas.

Además, en el primer trimestre del año estos sistemas recorrieron 32.5 millones de kilómetros, lo que significó un aumento anual de 4.6 por ciento.

Metro, Metrobús, Mexibús, Cablebús, Trolebús y Tren Suburbano, mueven a millones de personas a diario / Especial

CDMX sigue liderando la movilidad nacional

A nivel nacional, el Inegi detalló que los sistemas de transporte urbano de las principales ciudades del país trasladaron a 257.1 millones de pasajeros durante marzo de 2026.

Después de la Zona Metropolitana del Valle de México, Guadalajara fue la ciudad con mayor número de usuarios transportados, alcanzando 28.5 millones de pasajeros. Más abajo aparecen León, con 14.9 millones, y Monterrey, con 12.6 millones.

La Estadística de Transporte Urbano de Pasajeros recopila información mensual sobre los principales sistemas estructurados de movilidad del país, incluyendo Metro, Metrobús, Mexibús, Cablebús, Trolebús y Tren Suburbano.